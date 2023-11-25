بايدن يتحدث عن احتمال تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

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كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، عن أن هناك احتمال لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحركة حماس.جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بولاية ماساتشوستس الأمريكية، بحسب بيان للبيت الأبيض، السبت.وفي معرض رده على أسئلة صحفيين حول احتمالات تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة، قال بايدن: "هناك احتمال بهذا الخصوص".والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.والجمعة، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 أسيرة وطفلا فلسطينيا، ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس"، التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية.في المقابل، أفرجت حركة "حماس" الجمعة، عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.كما أفرجت "حماس" عن 10 تايلنديين وفلبيني واحد كانوا في المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة عندما اقتحمها مقاتلو الحركة في 7 أكتوبر الماضي وتم أسرهم.وقالت وزارة الخارجية القطرية إن هؤلاء الأجانب تم الإفراج عنهم خارج إطار اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة.وعلى مدى 48 يوما الماضية، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بينهم أكثر من 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.-(الأناضول)