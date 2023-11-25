السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن يتحدث عن احتمال تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، عن أن هناك احتمال لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحركة حماس.
جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بولاية ماساتشوستس الأمريكية، بحسب بيان للبيت الأبيض، السبت.اضافة اعلان
وفي معرض رده على أسئلة صحفيين حول احتمالات تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة، قال بايدن: "هناك احتمال بهذا الخصوص".
والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.
ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.
والجمعة، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 أسيرة وطفلا فلسطينيا، ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس"، التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية.
في المقابل، أفرجت حركة "حماس" الجمعة، عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
كما أفرجت "حماس" عن 10 تايلنديين وفلبيني واحد كانوا في المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة عندما اقتحمها مقاتلو الحركة في 7 أكتوبر الماضي وتم أسرهم.
وقالت وزارة الخارجية القطرية إن هؤلاء الأجانب تم الإفراج عنهم خارج إطار اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وعلى مدى 48 يوما الماضية، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بينهم أكثر من 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.-(الأناضول)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
إيفان-جيل-وزير-خارجية-فنزويلا-100-730x438

وزير خارجية فنزويلا يهاجم نتنياهو: “بينما يقوم جيشه بالتطهير العرقي.. نجله يقضي عطلته في ميامي”- (تغريدة)

منذ2 ساعة
وجّه بايدن الشكر لقادة قطر ومصر على "قيادتهم الحاسمة وشراكتهم" في التوصل إلى الاتفاق

14 مكالمة بين بايدن ونتنياهو خلال أيام! كواليس تحركات واشنطن لتأمين صفقة تبادل الأسرى

22 تشرين الثاني 2023
1-44-730x438

رئيس المعارضة الإسرائيلية يدعو لإقالة نتنياهو “فورا”

16 تشرين الثاني 2023
394581

"نيلي".. وحدة انتقام إسرائيلية سرية لاغتيال عناصر "حماس"

31 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
bateau-incendie

هجوم بطائرة مسيّرة على سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي

منذ 21 دقيقة
ألكسندر دي كرو

رئيس وزراء بلجيكا لنتنياهو: لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين

منذ2 ساعة
إيفان-جيل-وزير-خارجية-فنزويلا-100-730x438

وزير خارجية فنزويلا يهاجم نتنياهو: “بينما يقوم جيشه بالتطهير العرقي.. نجله يقضي عطلته في ميامي”- (تغريدة)

منذ2 ساعة
قاتل جورج فلويد يعرض للطعن في سجنه

قاتل جورج فلويد يتعرض للطعن في سجنه

منذ3 ساعة
جنوب إفريقيا تلجأ لمحكمة العدل الدولية لتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري

جنوب إفريقيا تلجأ لمحكمة العدل الدولية لتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري

منذ3 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن

ذا هيل: تزايد الانقسامات في الحزب الديمقراطي بشأن السياسة الأميركية تجاه "إسرائيل"

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

ولي العهد في العريش.. عزة وفخار

د. محمد حسين المومني |اليوم

هل تشكل الهدنة بداية لوقف نهائي للعدوان؟

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 