الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن يتطلع لبدء إرسال أسلحة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع

الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد البدء في تسليم أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، وذلك بعد وقت قصير من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مليارات الدولارات من المساعدات الجديدة للبلاد.

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وأضاف بايدن: “سأوقع على مشروع القانون هذا ليصبح قانونا وسأخاطب الشعب الأمريكي بمجرد وصوله إلى مكتبي غدا حتى نتمكن من البدء في إرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع”.


واعتبر بايدن أنه من خلال تمرير الحزمة التشريعية، التي تشمل أيضا مليارات الدولارات من المساعدات لإسرائيل وتايوان، أظهر الكونغرس قوة القيادة الأمريكية في العالم.


وتابع: “نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية، وضد الطغيان والقمع”.
وقال بايدن إن هناك حاجة ملحة لدعم أوكرانيا التي تتعرض لقصف لا هوادة فيه من روسيا. ويتضمن مشروع القانون أيضا مساعدات لإسرائيل.


وذكر بايدن: “هذا التشريع الحاسم سيجعل بلادنا وعالمنا أكثر أمنا، حيث ندعم أصدقاءنا الذين يدافعون عن أنفسهم ضد إرهابيين مثل حماس وطغاة مثل بوتين” وفق تعبيره.-(د ب أ)

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