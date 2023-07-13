بايدن: يجب أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة المناخ

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إن بلاده تعمل بالتعاون مع قادة دول الشمال على اتخاذ "الإجراءات اللازمة للتغلب على أزمة المناخ التي تهدد البشرية".جاء ذلك في كلمة ألقاها بايدن خلال قمة الولايات المتحدة مع قادة دول الشمال في هلسنكي، عاصمة فنلندا، بحضور دول الشمال الخمس - فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا.وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة المناخ، قائلاً: "نتشارك التحديات والصعوبات والقيم ذاتها".ووصف بايدن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي عقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الثلاثاء والأربعاء، بأنها "تاريخية".واعتبر الرئيس الأميركي القمة "تاريخية لأنها استضافت فنلندا لأول مرة كعضو جديد بالحلف، وبحثت إمكانية انضمام السويد أيضاً".كما تطرق إلى الأزمة الأوكرانية قائلاً: "نقف مع الشعب الأوكراني خلال دفاعه عن نفسه ضد العدوان الروسي، وأود بحث هذه القضية معكم أيضاً".وفي وقت سابق الخميس، وصل بايدن إلى هلسنكي، عاصمة فنلندا، بهدف المشاركة في قمة قادة دول الشمال، لتعزيز التعاون الأمني وسط تهديدات من روسيا والصين.وتعتبر قمة دول الشمال، الثالثة من نوعها والأولى في عهد إدارة بايدن، حسب شبكة "سي إن إن" المحلية.وكشف الشبكة الأميركية أن أمن القطب الشمالي من بين القضايا المطروحة خلال قمة الولايات المتحدة مع قادة دول الشمال، وسط تواجد صيني وروسي في القطب الشمالي، "وهي منطقة أصبح الوصول إليها أكثر سهولة بسبب تغير المناخ".ويأتي الاجتماع بعد يوم من مشاركة بايدن بقمة "الناتو" في فيلنيوس بحضور 31 زعيما من الدول الأعضاء في الحلف. (الأناضول)