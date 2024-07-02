 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن يحذر من سابقة خطيرة

الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، من أنّ قرار المحكمة العليا منح سَلَفه دونالد ترامب حصانة جنائية عن أفعال قام بها بصفته رئيسا يشكّل "سابقة خطرة".اضافة اعلان

وقال الرئيس الديمقراطي في خطاب عبر التلفزيون، إنّ هذا القرار "يخلق جوهريا مبدأ جديدا وسابقة خطرة لأنّ سلطات (الرئيس) لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن".

وكانت المحكمة العليا الأميركية خلصت، الاثنين، إلى أنه لا يمكن مقاضاة دونالد ترامب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس لكن يمكنها مقاضاته على التصرفات الخاصة، في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بشكل ما بالحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.

ورفض القضاة، في حكم كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بتأييد أغلبية 6 أصوات في مقابل معارضة 3 أصوات، قرار محكمة أدنى درجة رفض مطالبة ترامب بالحق في الحصانة من الاتهامات الجنائية الاتحادية التي تتعلق بجهوده لإبطال خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن. (المملكة)
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