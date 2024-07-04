بايدن يعترف: ارتكبت خطأ

اعترف الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بأنه "ارتكب خطأ" خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة "CNN" الأسبوع الماضي، والتي واجه فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.



وقال بايدن، خلال مقابلة مع الإذاعي إيرل إنجرام: "لقد قضيت ليلة سيئة، وحقيقة الأمر هي، كما تعلمون، لقد أخفقت لقد ارتكبت خطأ.. هذه 90 دقيقة على المسرح، انظروا إلى ما فعلته خلال 3 سنوات ونصف".



ويأتي اعتراف الرئيس الأميركي بأنه "أخطأ" في هذه المقابلة الجديدة وسط تساؤلات بشأن مستقبله السياسي.



ويصر البيت الأبيض على أن بايدن لن ينسحب من السباق الرئاسي رغم ضغوط بعض الديمقراطيين.



وفي سياق متصل، ذكر إنجرام، في مقابلة مع إيريكا هيل من CNN أن بايدن "لا يُظهر علامات لرجل مستعد للاستسلام". (المملكة)

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