 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن يعترف: ارتكبت خطأ

الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية) 2
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

اعترف الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بأنه "ارتكب خطأ" خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة "CNN" الأسبوع الماضي، والتي واجه فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن، خلال مقابلة مع الإذاعي إيرل إنجرام: "لقد قضيت ليلة سيئة، وحقيقة الأمر هي، كما تعلمون، لقد أخفقت لقد ارتكبت خطأ.. هذه 90 دقيقة على المسرح، انظروا إلى ما فعلته خلال 3 سنوات ونصف".

ويأتي اعتراف الرئيس الأميركي بأنه "أخطأ" في هذه المقابلة الجديدة وسط تساؤلات بشأن مستقبله السياسي.

ويصر البيت الأبيض على أن بايدن لن ينسحب من السباق الرئاسي رغم ضغوط بعض الديمقراطيين.

وفي سياق متصل، ذكر إنجرام، في مقابلة مع إيريكا هيل من CNN أن بايدن "لا يُظهر علامات لرجل مستعد للاستسلام". (المملكة)

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا:

 

هل ينسحب بايدن من الانتخابات الأميركية؟

 

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الرئيس الأميركي جو بايدن-(وكالات|)

استطلاع: 75% من الأمريكيين لا يؤيدون ترشح بايدن للرئاسة

منذ18 ساعة
ترامب وبايدن

بايدن عن أدائه بالمناظرة: كدت أغفو على المسرح

منذ22 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

بايدن يحذر من سابقة خطيرة

02 تموز 2024
بايدن وترامب خلال المناظرة-(وكالات)

بعد المناظرة التي جمعتهما.. صحيفة أميركية تهاجم ترامب وتطالب بايدن بالرحيل

29 حزيران 2024
اقرأ أيضا
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل ينسحب بايدن من الانتخابات الأميركية؟

منذ6 ساعة
قادة كتائب في جيش الاحتلال

قادة كتائب في جيش الاحتلال: جنودنا مرهقون ومنهكون

منذ17 ساعة
مهاتير محمد

مهاتير محمد: نحتاج حكومة عالمية جديدة لا مكان فيها لـ "الفيتو"

منذ17 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن-(وكالات|)

استطلاع: 75% من الأمريكيين لا يؤيدون ترشح بايدن للرئاسة

منذ18 ساعة
394131

لواء احتياط إسرائيلي: نخسر الكثير في غزة وما يحدث وصمة عار كبيرة

منذ19 ساعة
407308

قادة 4 فرق إسرائيلية بغزة لنتنياهو: جنودنا يعانون من الإرهاق

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

وديعة النبي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد الحرب

موفق ملكاوي |اليوم

"قوننة" المسؤولية الاجتماعية

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

للعلم فقط

سلامة الدرعاوي |اليوم

تلك الضفة المحتلة

مالك العثامنة |اليوم

حوكمه قطاع التأمين والاستدامة

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-2)

ترجمات | منذ10 ساعة
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات |02 تموز 2024
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غلاء إيجارات المنازل

غلاء إيجارات المنازل

إدمان الهواتف الذكية! 02 تموز 2024

كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت
 