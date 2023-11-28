الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن يعلق على حادثة إطلاق النار على الطلبة ذي الأصول الفلسطينية

773301_38310479
ضحايا اطلاق النار الطلبة الفلسطنيين الثلاث

أصدر الرئيس الأميركي جو بادين بيانا علق فيه على حادثة إطلاق النار السبت على ثلاثة طلاب فلسطينيين في ولاية فيرمونت، في وقت تحقق السلطات في ما تعتقد أنها "جريمة بدافع الكراهية".

اضافة اعلان


 وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض :

انتابني وزوجتي جيل شعور مروع لسماع خبر تعرض ثلاثة طلاب جامعيين من أصول فلسطينية واثنان منهما مواطنان أمريكيان لعملية إطلاق نار يوم السبت في بيرلنغتون في ولاية فيرمونت. لقد كان هؤلاء الطلاب مجتمعين مع عائلاتهم وأحبائهم بكل بساطة بمناسبة عيد الشكر.


ننضم إلى الأمريكيين في مختلف أنحاء البلاد لنصلي من أجل تعافيهم الكامل ونتوجه بأحر التعازي لعائلاتهم. ما زلنا بانتظار المزيد من الوقائع عما حدث، إلا أننا نعرف تمام المعرفة أنه ما من مكان لأعمال العنف أو الكراهية في الولايات المتحدة، نقطة على السطر. لا ينبغي أن يخشى أي شخص من التعرض لإطلاق نار فيما يعيش حياته اليومية. يعرف عدد كبير من الأمريكيين فردا من عائلته قد أصيب أو قتل بسبب أعمال العنف المسلح، ولكن لا يسعنا القبول بذلك ولن نقبل به.


تحدثت في وقت سابق من اليوم مع عمدة بيرلنغتون ميرو واينبيرغر لأعرب عن دعمي. نحن ممتنون لقسم الشرطة في بيرلنغتون ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وغيرهم من شركاء إنفاذ القانون على عملهم السريع للكشف عن هوية المشتبه به وتوقيفه. وستوفر إدارتنا أي موارد فيدرالية إضافية ضرورية للمساعدة في التحقيق.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
431158

انقسام وغضب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد إقرار "موازنة حرب"

منذ 31 دقيقة
والدة أحد شبان "فيرمونت" الفلسطينيين: ابني قد لا يمشي مجددا

والدة أحد شبان "فيرمونت" الفلسطينيين: ابني قد لا يمشي مجددا (فيديو)

منذ1 ساعة
دبابة إسرائيلية

دبابات الاحتلال تستهدف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ بغزة

منذ2 ساعة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

لبحث الهدنة وصفقة التبادل.. بلينكن يزور إسرائيل والضفة الغربية

منذ2 ساعة
البنتاغون

البنتاغون: اعتقال 5 أشخاص صعدوا على متن ناقلة نفط قبالة اليمن

منذ3 ساعة
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

مذيعة أميركية تسأل رئيس الوزراء القطري؛ أين مكان يحيى السنوار؟.. هكذا أجاب (فيديو)

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هل انخفضت مخاطر سيناريو التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل صحيح أن إسرائيل تحتلنا؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق لإدارة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. هل من خلوة؟

خالد خطاطبة |اليوم

الهدنة في القانون الدولي

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن.. تغيرات الخريطة الداخلية

سميح المعايطة |اليوم

غزة والعودة إلى الشمال

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 