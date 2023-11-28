بايدن يعلق على حادثة إطلاق النار على الطلبة ذي الأصول الفلسطينية

أصدر الرئيس الأميركي جو بادين بيانا علق فيه على حادثة إطلاق النار السبت على ثلاثة طلاب فلسطينيين في ولاية فيرمونت، في وقت تحقق السلطات في ما تعتقد أنها "جريمة بدافع الكراهية".

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وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض :

انتابني وزوجتي جيل شعور مروع لسماع خبر تعرض ثلاثة طلاب جامعيين من أصول فلسطينية واثنان منهما مواطنان أمريكيان لعملية إطلاق نار يوم السبت في بيرلنغتون في ولاية فيرمونت. لقد كان هؤلاء الطلاب مجتمعين مع عائلاتهم وأحبائهم بكل بساطة بمناسبة عيد الشكر.



ننضم إلى الأمريكيين في مختلف أنحاء البلاد لنصلي من أجل تعافيهم الكامل ونتوجه بأحر التعازي لعائلاتهم. ما زلنا بانتظار المزيد من الوقائع عما حدث، إلا أننا نعرف تمام المعرفة أنه ما من مكان لأعمال العنف أو الكراهية في الولايات المتحدة، نقطة على السطر. لا ينبغي أن يخشى أي شخص من التعرض لإطلاق نار فيما يعيش حياته اليومية. يعرف عدد كبير من الأمريكيين فردا من عائلته قد أصيب أو قتل بسبب أعمال العنف المسلح، ولكن لا يسعنا القبول بذلك ولن نقبل به.



تحدثت في وقت سابق من اليوم مع عمدة بيرلنغتون ميرو واينبيرغر لأعرب عن دعمي. نحن ممتنون لقسم الشرطة في بيرلنغتون ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وغيرهم من شركاء إنفاذ القانون على عملهم السريع للكشف عن هوية المشتبه به وتوقيفه. وستوفر إدارتنا أي موارد فيدرالية إضافية ضرورية للمساعدة في التحقيق.