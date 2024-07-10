 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن يعلن تبرعا "تاريخيا" لأوكرانيا

انسحاب بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن حلف الناتو أصبح أكثر قوة، ومزيد من الدول تنضم إليه.

وأضاف بايدن في كلمته ضمن فعاليات الذكرى السنوية الـ(75) لتأسيس الناتو: مستعدون وجاهزون في حلف الناتو لصد أي عدوان ومواجهة أي هجوم برا وبحرا وجوا.اضافة اعلان

وتابع: بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا لكنها قادرة على مواجهته وصد عدوانه.

وقال بايدن: أعلن اليوم تبرعا "تاريخيا" يتمثل بتزويد أوكرانيا بـ5 منظومات دفاع جوي استراتيجية.

ورأى أن بوتين فشل في هذه الحرب بعد وصول جيشه لحالة الركود وفرار عدد من جنوده إلى خارج المنطقة نهائيا.

وأردف بايدن: روسيا لن تنتصر في هذه الحرب بل أوكرانيا هي التي ستفوز وستسُود.

 وقال: "نعيش لحظة حاسمة لأوروبا وللدول عبر الأطلسي وقد اخترنا الوحدة بدلا من الفرقة".
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