بايدن يعلن تبرعا "تاريخيا" لأوكرانيا

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وأضاف بايدن في كلمته ضمن فعاليات الذكرى السنوية الـ(75) لتأسيس الناتو: مستعدون وجاهزون في حلف الناتو لصد أي عدوان ومواجهة أي هجوم برا وبحرا وجوا.وتابع: بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا لكنها قادرة على مواجهته وصد عدوانه.وقال بايدن: أعلن اليوم تبرعا "تاريخيا" يتمثل بتزويد أوكرانيا بـ5 منظومات دفاع جوي استراتيجية.ورأى أن بوتين فشل في هذه الحرب بعد وصول جيشه لحالة الركود وفرار عدد من جنوده إلى خارج المنطقة نهائيا.وأردف بايدن: روسيا لن تنتصر في هذه الحرب بل أوكرانيا هي التي ستفوز وستسُود.وقال: "نعيش لحظة حاسمة لأوروبا وللدول عبر الأطلسي وقد اخترنا الوحدة بدلا من الفرقة".