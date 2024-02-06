الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن يقول إنه التقى مؤخرا برئيس فرنسي توفي قبل 30 عاما (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه التقى مؤخرا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي توفي منذ 30 عاما.


وفي كلمة له أمام حشد من الناس في لاس فيغاس، حذر بايدن من مخاطر رئاسة سلفه دونالد ترامب الثانية المحتملة، حيث كان يهدف إلى تعزيز الحماس قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي اليوم الثلاثاء في نيفادا.

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وروى بايدن قصة رواها مرات عديدة خلال فترة رئاسته، عن لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مجموعة السبع في إنجلترا، بعد بضعة أشهر من تولي بايدن السلطة في البيت الأبيض.

يتذكر بايدن قائلا: "جلست وقلت: لقد عادت أمريكا. ونظر إلي ميتران من ألمانيا -أعني من فرنسا- وقال...".


وبدا أن بايدن سرح في أفكاره قبل أن يجمعها لينهي الجملة قائلا: "حسنا، لكم من الوقت ستعود؟".


وتابع بايدن قائلا إن "المستشار الألماني" سأله كيف سيكون رد فعله - وبالتالي الولايات المتحدة - إذا اقتحم آلاف الأشخاص، افتراضيا، مجلس العموم البريطاني وقتلوا اثنين من ضباط الشرطة البريطانية، لوقف انتخاب رئيس الوزراء.


يذكر أن فرانسوا ميتران كان رئيس فرنسا بين عامي 1981 و1995. وتوفي في عام 1996.-(روسيا اليوم)

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