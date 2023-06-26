بايدن يهزم ترمب في استطلاع للرأى فى إطار جولة افتراضية لانتخابات 2024

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تقدم الرئيس الأميركي جو بايدن، على المرشح الجمهوري الأوفر حظاً دونالد ترمب، في جولة افتراضية لانتخابات 2024 في استطلاع أجرته شبكة (إن بي سي نيوز)، على الرغم من أن تفوقه يقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع.وحصل بايدن على دعم 49 في المائة في استطلاع الناخبين المسجلين، وحصل الرئيس السابق على 45 في المائة.وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أكبر ميزة لبايدن هي بين الناخبين ذوي الأصول الأفريقية، في حين أن أكبر ميزة لترمب هي بين الناخبين الريفيين، وفقاً للاستطلاع الذي نشر اليوم الأحد.وارتفع دعم ترمب بين الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في الفترة من 16 إلى 20 يونيو (حزيران) إلى 51 في المائة، مقاربة بـ46 في المائة في أبريل ({نيسان)، مما يشير إلى أنه نجا من اتهامه الاتحادي بمزاعم سوء التعامل مع الوثائق السرية في الوقت الحالي.وكان عدد أكبر ممن شملهم الاستطلاع قلقين بشأن صحة بايدن الجسدية والعقلية ليكون رئيساً أكثر من قلق ترمب، بهامش 68 في المائة إلى 55 في المائة.وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2020، هزم بايدن ترامب بنسبة 232-306 في المجمع الانتخابي ، بفارق 4 نقاط مئوية في التصويت الشعبي ، وفقا لمركز بيو للأبحاث.-(وكالات)