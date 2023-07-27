بحبوب مجانية وأسلحة فتاكة.. لعبة بوتين "الخطرة" ضد الغرب بأفريقيا

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يلعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بورقة أفريقيا "الخطرة" للالتفاف على التواجد الغربي في أفريقيا والالتفاف على عقوباته، حيث وعد دول القارة السمراء لدى افتتاحه قمة بين روسيا وأفريقيا في سان بطرسبرغ في شمال غرب البلاد، ست دول من هذه القارة بشحنات حبوب مجانية "في الأشهر المقبلة".وأكد بوتين في خطابه الافتتاحي الذي نقله التلفزيون الروسي "في الأشهر المقبلة سنتمكن من تأمين شحنات مجانية من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب لبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا" على خلفية قلق دول إفريقية من توقف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قبل فترة قصيرة.وأضاف بوتين، أن "الغرب هو من يعيق تنفيذ مبادرة الحبوب رغم التزامنا التام بها"، مشددا على أن العقوبات الغربية يجب ألا تشمل توريد الحبوب.وأكد بوتين، أن موسكو تؤيد ضم الاتحاد الإفريقي إلى عمل المنظمات الدولية وتعول على أن يصبح الاتحاد عضوا كامل العضوية بمجموعة العشرين في ايلول (سبتمبر) من هذا العام.وقال بوتين خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد: "نؤيد ضم الاتحاد (الإفريقي) إلى عمل الجمعيات الدولية الرائدة"، مضيفا: "روسيا كانت من أوائل الدول التي استجابت إيجابيا لمبادرة منح الاتحاد الإفريقي العضوية الكاملة في مجموعة العشرين".وتابع: "نعول على أن يتم اتخاذ هذا القرار في سبتمبر خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي". كما أشار بوتين إلى أن روسيا تنظر إلى الاتحاد الإفريقي "كمنظمة إقليمية رائدة تشكل بنية أمنية حديثة في القارة وتهيئ الظروف لضمان مكانة لائقة لأفريقيا في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية".وأكد الرئيس الروسي أن بلاده مستعدة للمساعدة بكل الطرق الممكنة في تعزيز سيادة الدول الإفريقية، وللمساعدة في جعل أفريقيا أحد الشركاء الرئيسيين في نظام العالم متعدد الأقطاب الجديد، مضيفا: "سنولي اهتماما خاصا لهذه القضايا خلال القمة التي تفتتح اليوم".منتجات روسيةتعرض كبرى الشركات الروسية منتجاتها وصناعتها في قمة "روسيا - أفريقيا"، التي انطلقت امس في مدينة سان بطرسبورغ بمشاركة 49 بلدا أفريقيا.وتنوعت المنتجات والسلع الروسية المعروضة من المواد الغذائية إلى الأسلحة والمعدات العسكرية مرورا بالمروحيات والآليات الزراعية.ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، فيما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق، وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى.وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الإفريقية في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الإفريقية، وبينها شركة "روسآتوم" التي تنفذ مشروع الضبعة النووي في مصر، أول محطة كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في أفريقيا.وتشمل فعاليات المنتدى الاقتصادي الإنساني "روسيا - أفريقيا" عدة محاور، من أبرزها الاقتصاد العالمي الجديد، الذي سيركز على توسيع نطاق التعاون بين قطاعي الأعمال الروسي والإفريقي والأمن والعلوم والتكنولوجيا.أحداث النيجرفيما يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركاءه الأفارقة في سان بطرسبرغ في إطار قمة روسية إفريقية، وسط مخاوف لدى دول القارة أثارها تخلي موسكو عن اتفاقية أتاحت تصدير ملايين أطنان الحبوب الأوكرانية، شدد الكرملين على ضرورة مناقشة أحداث النيجر بالقمة.وقال الكرملين إنه ستتم مناقشة المسألة الأوكرانية أيضا خلال القمة الجمعة، خلال "غداء عمل بين فلاديمير بوتين ومجموعة من رؤساء الدول الإفريقية".دعم أفريقيوبعدما أصبح معزولا على الساحة الدولية منذ إطلاق هجومه العسكري على أوكرانيا العام 2022، ما يزال بإمكان بوتين الاعتماد على دعم كثير من الدول الإفريقية أو حيادها.وقال بوتين في رسالة ترحيب بعثها إلى المشاركين ونشرت الأربعاء الماضي على موقع الكرملين "نعتزم مواصلة تطوير التعاون مع الدول الإفريقية".وفي سان بطرسبرغ، العاصمة الإمبراطورية الروسية السابقة، يتوقع حضور وفود من 49 دولة إفريقية تضم 17 رئيس دولة خصوصا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، رغم "ضغوط غير مسبوقة" يمارسها الغربيون، وفقا للكرملين، لثني الأفارقة عن الحضور.غير أن ممثلي الدول الإفريقية يستمرون بالوصول إلى سان بطرسبرغ، على غرار وفدي موزمبيق وليبيا."طريق نحو السلام"وقالت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان إن القادة سيناقشون مع بوتين إجراءات لإيجاد "ظروف مواتية لفتح طريق نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا".خلال هذه النسخة الثانية من القمة، بعد نسخة أولى في العام 2019، يعقد بوتين محادثات ثنائية مع عدد من القادة، على أن يتولى الكلام في جلسة عامة.سيكون الموضوع الساخن في القمة تخلي موسكو عن اتفاقية مهمة أتاحت لأوكرانيا منذ صيف العام 2022 بأن تصدر، بما في ذلك إلى أفريقيا، حبوبها عبر البحر الأسود، رغم الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية. وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القادة الأفارقة على المطالبة بإجابات بشأن أزمة الحبوب التي أدخلت أفقر الدول في أزمة. وقال بلينكن عن القادة الأفارقة "إنهم يعرفون بالضبط من المسؤول عن الوضع الحالي". وأضاف خلال زيارة إلى نيوزيلندا "أتوقع أن تسمع روسيا هذه الرسالة بوضوح من شركائها الأفارقة".في الأيام الأخيرة، حاولت روسيا طمأنة شركائها الأفارقة، قائلة إنها تتفهم "قلقهم" بشأن هذا الموضوع، ومؤكدة استعدادها لتصدير حبوبها "مجانا" إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها.وفي إشارة إلى هذا الاهتمام، قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بجولتين في القارة منذ مطلع السنة، في محاولة لجذبها إلى معسكر موسكو، مقدما ذلك على أنه حصن في وجه "الإمبريالية" و"الاستعمار الجديد" الغربي.غير أن تمرد فاغنر في حزيران/يونيو يلقي بظلال من الشك على مستقبل عملياتها في القارة.ويأتي لقاء سانت بطرسبرغ قبل شهر من قمة البريكس في جنوب أفريقيا، والتي تخلى الرئيس الروسي، الذي تستهدفه مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، عن حضورها، ما وضع حدا لأشهر من التكهنات بهذا الشأن. - (وكالات)