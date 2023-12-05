بدء عودة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تدريجيا

أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية (جوال) و(بالتل)، اليوم الثلاثاء، بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي، في مختلف مناطق قطاع غزة، بعد أن تم فصلها من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت هيئة قطاع الاتصالات الفلسطينية في بيان، إنّ هذا هو الانقطاع الرابع للاتصالات عن قطاع غزة "بشكل متعمد" منذ بدء الحرب الإسرائيلية.



وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال)، عن بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.



وأشارت شركة (بالتل)، إلى أن خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) بدأت بالعودة للعمل بشكل تدريجي في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر أمس الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة" بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.-(بترا)