الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء محاكمة ترمب التاريخية في قضية شراء صمت ممثلة إباحية باختيار هيئة المحلفين

ترامب
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

سيصبح دونالد ترمب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يخضع للمحاكمة في اتهامات جنائية وذلك مع بدء اختيار هيئة المحلفين اليوم الاثنين في قضية في نيويورك بسبب أموال دفعها لممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016>

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يشار إلى أن ترمب، الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ومن المقرر أن يخوض السباق من أجل إعادة انتخابة في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، متهم بـ 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط يضم محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار. تم دفعها إلى الممثلة ستورمي دانيلز.


وقالت دانيلز إنها حصلت على المال من أجل أن تبقى صامتة بشأن علاقة غرامية كانت تربطها بترمب في عام .2006 واعترف بأنه دفع لها عشية انتخابات عام 2016 لوقف “اتهاماتها الكاذبة والابتزازية” لكنه ينفي حدوث أي علاقة جنسية.


وقام محامو ترمب بعدة محاولات فاشلة لتأجيل المحاكمة بشأن أموال شراء الصمت، وهو تكتيك استخدموه أيضا في القضايا الجنائية الثلاث الأخرى للرئيس السابق.


ويمكن أن تستغرق عملية اختيار هيئة المحلفين في نيويورك، والتي هي مدينة ذات أغلبية ديمقراطية، عدة أيام، مع احتمالية تقليص مئات الأشخاص في النهاية إلى 12 محلفا وستة بدلاء فقط. ومن الممكن أن تستمر المحاكمة بأكملها، التي من المتوقع أن يشهد فيها كوهين ودانيلز أمام الادعاء، مدة تصل إلى ثمانية أسابيع.
ويواجه ترامب، الذي دفع ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، عقوبة السجن لمدة أقصاها أربع سنوات في حالة إدانته.-(د ب أ)

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