الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بريطانيا تعلن صد أكبر هجوم للحوثيين في البحر الأحمر

الحوثيون خلال مهاجمة سفينة غالاكسي ليدر الشهر الماضي
الحوثيون خلال مهاجمة سفينة غالاكسي ليدر الشهر الماضي

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن سفينة حربية بريطانية نجحت مع سفن أميركية في صد أكبر هجوم للحوثيين بالبحر الأحمر حتى الآن.


وأكد شابس أن هجمات الحوثيين غير مقبولة إطلاقا وإذا استمرت سيتحملون العواقب، حسب قوله.

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بدورها أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي أن قوات تابعة لها وبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وصاروخا أطلقت أمس الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية.


وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، مشيرة إلى أن هذا هو الهجوم الـ26 الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية بالبحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت أيضا إن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة وصاروخي كروز مضادين للسفن وصاروخا باليستيا مضادا للسفن.


وكان الحوثيون قد كثفوا هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة.


وأوقفت شركات شحن مختلفة عملياتها في البحر الأحمر، وحولتها بدلا من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا.


وكانت أميركا قد أعلنت تشكيل تحالف متعدد الجنسيات تشارك فيه عدة دول عبر دوريات مشتركة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن ما أطلق عليها عملية "حارس الازدهار" لمواجهة التهديدات التي تواجه سفن النقل البحري.


وقد تعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات إلى أن توقف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا تعرضت الجماعة نفسها للاستهداف.-(الجزيرة)

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