بسبب كمائن القسام.. الاحتلال يعترف بحصيلة ثقيلة من القتلى

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أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحصيلة ثقيلة لخسائره -خلال الساعات الماضية- في المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية والكمائن التي نصبتها لجنوده بعدة مواقع في قطاع غزة.وقال جيش الاحتلال -مساء اليوم السبت- إن 5 ضباط وجنود قتلوا في معارك جنوب وشمال القطاع، لترتفع إلى 477 حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقبلها، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 44 عسكريا في معارك القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة إصابة 10 منهم خطيرة.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 189ضابطا وجنديا بجروح خطيرة في العمليات البرية بالقطاع، و310 جروحهم متوسطة، و327 حالات طفيفة.عمليات نوعيةوفي وقت سابق، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قتلت اليوم عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين في كمائن نصبتها لقوات الاحتلال بالقطاع.فقد قالت كتائب القسام إنها قتلت جميع أفراد 4 جيبات عسكرية إسرائيلية بكمين محكم في جحر الديك وسط القطاع، بعد تفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع في القوة الإسرائيلية.وأضافت الكتائب أن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهدفوا قوات نجدة وإخلاء بمنطقة العملية، مشيرة إلى أن طائرات وسيارات إسعاف للاحتلال شوهدت تنقل القتلى من المكان.وإلى الشرق من جحر الديك قرب السياج الحدودي، استهدف عناصر القسام قوة إسرائيلية راجلة بعبوة وأسلحة رشاشة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.وقبل ذلك، أعلنت كتائب القسام أنها فجرت عين نفق في قوة إسرائيلية خاصة في جحر الديك وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال في المنطقة نفسها.وفي شمالي قطاع غزة، وتحديدا جباليا البلد، أكدت كتائب القسام أنها أوقعت عددا كبيرا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، مؤكدة أن الاشتباكات بهذا المحور مستمرة.كما قالت إن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية في جباليا باستخدام صاروخين إسرائيليين لم ينفجرا، مؤكدة أن أحد المقاتلين أجهز على 4 جنود من مسافة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا.وكانت كتائب القسام قالت إن عناصرها يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس الجمعة مع قوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.من جهته، أكد مراسل الجزيرة تواصل الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في جباليا.وجنوبي القطاع، أكدت كتائب القسام أنها استدرجت 5 جنود إسرائيليين من وحدة "يهلوم" إلى نفق شرق خان يونس وفجرته بعد دخولهم إليه، مؤكدة القضاء عليهم من نقطة صفر.كما دمر مقاتلو القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس، وهو ما أدى لاشتعال النيران فيها، بحسب ما ورد في أحد بيانات الجناح العسكري لحركة حماس.كذلك قالت كتائب القسام إن عناصرها استهدفوا جنديين إسرائيليين بقذيفة "آر بي جي" في خان يونس أدت لمقتلهما فورا وتحولهما إلى أشلاء.وفي محاور القتال الأخرى بمدينة غزة، أكدت الكتائب استهداف آليتين للاحتلال بقذيفتي "الياسين 105" وقتل جندي إسرائيلي من مسافة صفر في حي الشيخ رضوان.من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت آليات للاحتلال توغلت شرق رفح جنوبي القطاع بوابل من قذائف الهاون، وأوقعت إصابات محققة فيها.يأتي ذلك، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن دبابات للجيش بدأت عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.