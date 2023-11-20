الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد أن نفت مزاعم “الاغتصاب” عن منفذي “طوفان الأقصى”.. جامعة كندية تفصل مديرة مركز “دراسات العنف الجنسي”

مظاهرة مناصرة لفلسطين في كندا 2021
مظاهرة مناصرة لفلسطين في كندا 2021

أصدرت جامعة ألبرتا الكندية قراراً عاجلاً بإقالة سامانثا بيرسون، مديرة "مركز دراسات العنف الجنسي" التابع للجامعة، بعد أن وقعت على عريضة مفتوحة نفت فيها مزاعم الاغتصاب والعنف الجنسي عن مقاتلي المقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى" فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023،   بحسب ما قالت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. 

اضافة اعلان


وأعلنت الجامعة، في بيان صدر السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إقالة سامانثا فوراً من منصبها، وتعيين مدير مؤقت للمركز، وأكدت الجامعة أن آراء سامانثا الشخصية لا تمثل آراء المؤسسة.


وقال رئيس الجامعة، بيل فلاناغان: "إن الاستخدام غير السليم وغير المصرَّح به لاسم مركز (دراسات العنف الجنسي) بجامعة ألبرتا في تأييد عريضة مفتوحة، قد أثار مخاوف مفهومة الأسباب لدى مجتمع الجامعة والجمهور العام"، لذلك "فأنا أؤكد أن الآراء الشخصية للموظفة السابقة ووجهات نظرها لا تمثل بأيِّ حال آراء جامعة ألبرتا".


وشدد فلاناغان على أن الجامعة حريصة على استيعاب الجميع، وقال: "يجب أن تكون الخدمات التي تقدمها الجامعة، وخاصة تلك التي تدعم رفاهية أفراد المجتمع وسلامتهم، مفتوحة ومرحِّبة بجميع الأفراد في مجتمعنا المتنوع".
وفيما يتعلق بالجدل المثار بشأن العريضة، أعرب فلاناغان عن تعاطفه مع المحتجين عليها: "أتفهم أن الحدث كان مؤلماً للغاية وربما أضعف ثقة الأفراد بالمجتمع الجامعي، لا سيما في ظل الطبيعة الحرجة لعمل المركز". 


الانحياز لرواية الاحتلال 

ومنذ فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما شنت المقاومة عملية "طوفان الأقصى" وردّ الاحتلال بقصف عشوائي غير مسبوق على قطاع غزة المحاصر، اتخذ الغرب، مسؤولين وإعلاميين، موقفاً جماعياً داعماً لإسرائيل، وهو موقف ليس جديداً بطبيعة الحال، لكن ربما يكون الجديد هذه المرة هو التضليل غير المسبوق للرأي العام الغربي بشأن حقيقة ما يجري على الأرض في فلسطين المحتلة.


"طوفان الأقصى" هو الاسم الذي أطلقته "حماس" على العملية العسكرية الشاملة، رداً على "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني". ففي تمام الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في فلسطين، شنّت "حماس" اجتياحاً فلسطينياً لمستوطنات الغلاف المحاذية لقطاع غزة المحاصر، حيث اقتحم مقاتلون من كتائب عز الدين القسام البلدات المتاخمة للقطاع، في ظل غطاء جوي من آلاف الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه تل أبيب والقدس ومدن الجنوب.


ووسط حالة الذعر والصدمة التي انتابت الإسرائيليين، وانتشار مقاطع فيديو وصور لدبابات ومدرعات تابعة لجيش الاحتلال، إما محروقة أو تحت سيطرة المقاومين الفلسطينيين، وأسْر العشرات من جنود جيش الاحتلال والمستوطنين وسيطرة فلسطينية كاملة على مستوطنات، أعلنت دولة الاحتلال أنها "في حالة حرب"، للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.


فيما شنّت دولة الاحتلال حملة تضليل واسعة النطاق من خلال الزعم بأن المقاومين الفلسطينيين ارتكبوا "مذابح" بحق "المدنيين"، ووصلت إلى حد الزعم بأن المقاومين الفلسطينيين "قطعوا رؤوس الأطفال"، وهي الكذبة التي أطلقتها قناة i24 العبرية.

اللافت هنا هو أن وسائل إعلام غربية، منها صحف بريطانية مثل الصن والتايمز والإندبندنت وتليغراف وميل ومترو وأكسبريس وغيرها، نقلت هذا الزعم الإسرائيلي ووضعته في عناوين رئيسية "حماس تقتل 40 طفلاً"، دون أي دليل أو صورة أو مقطع فيديو أو حتى تأكيد رسمي من جانب جيش الاحتلال عندما طلبت ذلك منه مؤسسات إعلامية غربية أخرى، مثل قناة سكاي نيوز البريطانية، التي رفضت، على مدى 3 أيام، نشر القصة انتظاراً لرد من جيش الاحتلال.


كشف تناول كثير من الإعلام والصحفيين الغربيين هذه القصة المفبركة تماماً، والتي تناقض عشرات الصور ومقاطع الفيديو وشهادات مستوطنين إسرائيليين تؤكد أن تعامل مقاتلي المقاومة الفلسطينية مع أعدائهم اتسم في مجمله باحترام قواعد الاشتباك والقوانين الدولية والقيم الإنسانية، عن مدى الانحياز الأعمى لإسرائيل والتضليل للرأي العام بشأن حقيقة ما يحدث على الأرض.


حيث استغل الإعلام الغربي، في معظمه، الانحياز المطلق لمنصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة فيسبوك وإكس (تويتر سابقاً)، للرواية الإسرائيلية والتضييق التام على الحسابات والمواقع التي تسعى لنقل الجانب الفلسطيني مما يحدث، ويقوم بالترويج للأكاذيب الإسرائيلية التي تصور المقاومة ورجالها على أنهم "وحوش" لا يحترمون المدنيين ويقتلون الأطفال. -عربي بوست 

 

اقرأ أيضاً: 

"ويجز" يرفع العلم الفلسطيني ويهتف لحريتها من كندا (فيديو) 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1-44-730x438

رئيس المعارضة الإسرائيلية يدعو لإقالة نتنياهو “فورا”

16 تشرين الثاني 2023
ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون وزيرا لخارجية بريطانيا

13 تشرين الثاني 2023
394581

"نيلي".. وحدة انتقام إسرائيلية سرية لاغتيال عناصر "حماس"

31 تشرين الأول 2023
باتت صحيفة لو فيغارو تعطي المجال لقرائها بإجراء استفتاء فحواه: هل تؤيدون حقا العدوان البري على قطاع غزة؟

صحف فرنسية تصدم قراءها.. في غزة: إنه الجحيم الجحيم الجحيم

30 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
غرق سفينة شحن تركية في البحر الأسود

غرق سفينة شحن تركية في البحر الأسود

منذ3 ساعة
قتلى من جنود الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين شمال قطاع غزة

منذ6 ساعة
451

"رقصة الحرية". المقاومة تستمر بسرد قصتها عبر أشكال التعبير المختلفة في حياة الفلسطيني

منذ24 ساعة
قتلى جيش الاحتلال

دفن 50 جنديا خلال 48 ساعة.. مدير مقبرة عسكرية يفضح الاحتلال (فيديو)

19 تشرين الثاني 2023
مروحية قتالية

تحقيق: "نيران صديقة" استهدفت إسرائيليين في غلاف غزة

19 تشرين الثاني 2023
قتلى الاحتلال

مقتل 5 جنود إسرائيليين في غزة منذ الصباح ليرتفع العدد إلى 11 خلال 24

19 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إعادة غزة لمصر والضفة للأردن

ماهر أبو طير |اليوم

كفاكم كذبا

جهاد المنسي |اليوم

الموقف الأردني.. لا خطوط حمراء

نضال منصور |اليوم

إعادة الاعتبار لحق الشعوب بتقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال

أحمد عوض |اليوم

إعادة تقييم الموقف

يعقوب ناصر الدين |اليوم

يستكثرون على الأردن كلمة خير

سميح المعايطة |اليوم

حرب الكراهية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات | منذ18 ساعة
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات | منذ18 ساعة
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 