الخميس 27 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بعد اتهامات بمخالفات مالية.. هل يعزل مجلس النواب بايدن؟

الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
بايدن
 سوف نتابع هذه المسألة حتى النهاية"، بهذه العبارة أكد رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، أن تحقيقا قد يبدأ قريبا حول اتهامات تحوم حول الرئيس الأميركي جو بايدن.اضافة اعلان
في التفاصيل، أعلن مكارثي، عن احتمالية إقدام المشرعين الجمهوريين على إجراء تحقيق يهدف إلى سيد البيت الأبيض على خلفية اتهامهم له بارتكاب مخالفات مالية.
وقال الجمهوري البارز في تصريحات من مبنى الكابيتول، إن تساؤلات وشكوك الجمهوريين في المجلس بشأن التعاملات المالية لعائلة الرئيس الديمقراطي يجب التحقيق فيها، في إشارة منه إلى نجل بايدن هانتر البالغ من العمر 53 عاما، والذي من المقرر أن يمثل أمام محكمة فيدرالية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير لإبرام اتفاق مع القضاء يجنبه المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
كما لفت إلى أنه رغم عدم ثبوت أي أخطاء أو أدلة فساد حتى الآن، إلا أن إجراء تحقيق يسمح للكونغرس بالحصول على المعلومات الكافية للوصول إلى الحقيقة بات واجبا. وتابع قائلا: "سوف نتابع هذه المسألة حتى النهاية"، مشددا على أن التحقيق من قبل مجلس النواب سيكون خطوة أولى نحو تقديم مواد لعزل الرئيس، وقد يتم الانتهاء منه سريعا أو قد يمتد طول فترة الانتخابات الرئاسية.
ابن الرئيس يقر
أتت هذه التطورات بعدما أقر هانتر في حزيران( يونيو) الماضي، بأنه ارتكب حين كان مدمنا على المخدرات جريمتي التهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري. وبهذا الملف وغيره من تعاملات تجارية أبرمها هانتر في أوكرانيا والصين، أصبح ابن الرئيس الديمقراطي هدفا للجمهوريين خلال الفترة الماضية.
ورغم هذه التصريحات، إلا أن هناك آراء مدافعة عن بايدن، حيث كتب المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامز، على تويتر أن حماس الجمهوريين في مجلس النواب لملاحقة بايدن بغض النظر عن الحقيقة لا معنى له، مضيفا أنه بدلا من التركيز على القضايا الحقيقية التي يريد الأميركيون التعامل معها، مثل خفض التضخم أو خلق فرص عمل، هذا ما يضعه الحزب الجمهوري في مجلس النواب أولوية، وفق قوله.
الأقوى حتى الآن
يشار إلى أن تصريحات مكارثي تعتبر الأقوى حتى الآن، رغم أنه قوض المحاولات السابقة للجمهوريين في مجلس النواب الذين طالبوا بإجراء تحقيق.
ويواجه الجمهوري ضغوطا من حلفاء الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة، لكنه لم يعلن تأييده لترامب، أو أي مرشح جمهوري آخر، ولم يحدد مكارثي أي جدول زمني لبدء تحقيق عزل بايدن، ونفى أن يكون تحت ضغط الرئيس السابق.
أما عن آخر فصول هذه الملاحقة السياسية، فقد استجوب أعضاء جمهوريون في لجنة بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، اثنين من موظفي الضرائب الأميركيين وصفا بأنهما مبلغان عن مخالفات، بعدما أكدا في حزيران(يونيو) الماضي أن هانتر استفاد من "معاملة تفضيلية" من قبل القضاء الفيدرالي.-(وكالات)
284173

زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا 25 تموز 2023

2ipj-23-730x438

إيهود أولمرت: "إسرائيل" في طريقها إلى حرب أهلية 25 تموز 2023

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة 25 تموز 2023

طائرة مسيرة

الهجوم بمسيرات على موسكو.. وروسيا تهدد بضرب "أهداف غير تقليدية" 25 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قوات أوكرانية تطلق النار من مدفع هاوتزر قرب مدينة باخموت شرقي البلاد.-(وكالات)

تقدم أوكراني جنوبا.. ماذا خسرت موسكو في معركة الأسلحة؟

منذ2 ساعة
Mark-Zuckerberg-678x381

زوكربيرغ مهدّد بالسجن بسبب إهانة الكونغرس

منذ10 ساعة
محمد بازوم رئيس النجير

النيجر.. الحرس الرئاسي يحتجز رئيس البلاد في قصره

منذ11 ساعة
حرائق وعواصف رعدية في آنٍ واحد

عواصف رعدية وحرائق في آنٍ واحد .. ماذا يحدث في إيطاليا؟

منذ13 ساعة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعية العامة تتبنى قرارا لتعزيز الحوار بين الأديان ومواجهة خطاب الكراهية

منذ17 ساعة
الصحف الإسرائيلية تعلن الحدا

أغلفة سوداء لصحف عبرية بعد تمرير قانون يقيد صلاحيات القضاء

25 تموز 2023
افكار و مواقف

الـ"ما - بعد – إنسان" (3) ..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

وقفية الجامعة الأردنية تستحق الدعم

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"العطارات".. ليست الوحيدة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الجرائم الإلكترونية" وكأس السوبر!

خالد خطاطبة |اليوم

شراء مقعد في البرلمان

سميح المعايطة |اليوم

بعقل بارد بعيدا عن العاصفة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات | منذ2 ساعة
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات | منذ2 ساعة
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
 