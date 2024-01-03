بعد اغتيال العاروري.. شنيكات يكشف خيارات حزب الله للرد

زايد الدخيل

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قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن حزب الله في مخاض صعب، فهو من جهه يحترم قواعد الاشتباك وذلك من خلال استهدافه الاراضي اللبنانية المحتله فقط وعدم توسعه لأبعد من ذلك، اي شمال فلسطين، ومن جهه اخرى عدم الرد على اغتيال الشهيد صالح العاروري في الضاحية الجنوبية المقر الاساسي لحزب الله وعقر داره يعني ضمنا القبول بقواعد الاشتباك التي فرضتها إسرائيل بعد عمليه الاغتيال.واضاف شنيكات أنه "وفي حال الرد فهو يخشى من توسع الحرب ولا يريد حزب الله دخول العملية بشكل كلي ولذلك قد يستمر في طريقة عمله باستهداف الجنود والمواقع العسكريه في الاراضي اللبنانية المحتلة بعيدا عن التصعيد رغم توعد الحزب من خلال أمينه العام حسن نصر الله بالرد على أي عملية اغتيال".وتابع أن عدم رد حزب الله على العملية يعني القبول بما تفرضه اسرائيل لاحقا من عمليات اخرى تستهدف لبنان وسيكون الحزب في موقع ضعف وتحدٍ حقيقي في اثبات مصداقيته التي وعد فيها جماهيره ومؤيديه بأن أي عملية اغتيال سيتم الرد عليها.واضاف شنيكات: "لذلك قد ينفذ عمليات كبيرة في الأراضي اللبنانية المحتلة تستهدف الثأر من أجل فرض حالة ردع على اسرائيل رغم انه سيكتفي بالرد بدون التوسع في الحرب، وقد شهد حزب الله عمليات اغتيال لقياداته وقيادات محسوبة عليه منذ 2010 الى اليوم بما فيهم المستشار الايراني الابرز وهو رضي الموسوي والذي لم يتم الرد على عملية اغتياله".