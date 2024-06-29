 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد المناظرة التي جمعتهما.. صحيفة أميركية تهاجم ترامب وتطالب بايدن بالرحيل

بايدن وترامب خلال المناظرة-(وكالات)
بايدن وترامب خلال المناظرة-(وكالات)
دعت صحيفة نيويورك تايمز" الأميركية الرئيس جو بايدن إلى العدول عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة معتبرة ذلك "أكبر خدمة يمكن أن يقدمها لبلاده"، كما شنت في الوقت نفسه هجوما حادا على منافسه الجمهوري دونالد ترامب واعتبرته "شخصية غريبة الأطوار ومهتمة بمصالحها الذاتية ولا تستحق ثقة الجمهور".اضافة اعلان

وضمن تداعيات مناظرته مع ترامب وتحت عنوان "من أجل خدمة بلاده يجب على الرئيس بايدن أن يترك السباق" كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها أمس تقول إن بايدن "منخرط في مقامرة متهورة. وهناك قادة ديمقراطيون مجهزون بشكل أفضل لتقديم بدائل واضحة ومقنعة وحيوية لرئاسة ترامب الثانية".

وفي لهجة تحذيرية من عواقب أي من المتنافسين الديمقراطي والجمهوري قالت الافتتاحية التي يكتبها مجلس تحرير الصحيفة "لا يوجد سبب يدعو الحزب للمخاطرة باستقرار وأمن البلاد من خلال إجبار الناخبين على الاختيار بين أوجه القصور التي يعاني منها ترامب، وأوجه القصور التي يعاني منها "بايدن". معتبرة ذلك "رهانا كبيرا للغاية"، مؤكدة أن الولايات المتحدة "بحاجة إلى خصم أقوى للمرشح الجمهوري".

انتهاء الصلاحية
وترى الصحيفة في قول بايدن إنه المرشح الذي يتمتع بأفضل فرصة لمواجهة تهديد الاستبداد وهزيمة ترامب الذي هزمه بالعمل عام 2020. "لم يعد مبررا كافيا، فبايدن ليس الرجل الذي كان عليه قبل 4 سنوات".

وفي تقييمها لأداء بايدن أمام ترامب في مناظرتهما قالت إن الرئيس ظهر مساء الخميس "كظل لموظف حكومي كافح لشرح ما سيحققه في فترة ولاية ثانية وكافح للرد على استفزازات ترامب وناضل من أجل محاسبة ترامب على أكاذيبه وإخفاقاته وخططه المخيفة، مضيفة في عبارة ساخرة "وكافح أكثر من مرة للوصول إلى نهاية الجملة".

وترى الصحيفة في انسحاب بايدن من المنافسة وإيجاد منافس ديمقراطي آخر "أفضل فرصة لحماية روح الأمة. وأفضل خدمة نبيلة يمكن أن يقدمها بايدن لبلاده لفترة طويلة".

وحول تطبيق ذلك عمليا قالت نيويورك تايمز إن عزاء السيد بايدن وأنصاره هو أنه لا يزال هناك وقت للحشد خلف مرشح مختلف. مضيفة أن الحملات الانتخابية في العديد من الديمقراطيات يتم تنظيمها في غضون بضعة أشهر.

البحث عن البديل
كما اعتبرت نيويورك تايمز أن الدعوة لمرشح ديمقراطي جديد في هذا الوقت المتأخر من الحملة الانتخابية ليس استخفافا بالأمر، لكنه يعكس حجم وخطورة تحدي ترامب لقيم ومؤسسات هذا البلد وعدم قدرة بايدن على المواجهة. واستشهدت الصحيفة باستطلاعات الرأي والمقابلات، حيث يقول الناخبون إنهم يبحثون عن أصوات جديدة لمواجهة ترامب.

وعادت الصحيفة إلى التحذير من أفكار ترامب وتصريحاته مؤكدة أنها "تضر بالاقتصاد الأميركي، وتقوض الحريات المدنية وتضر بعلاقات أميركا مع الدول الأخرى، كذب بوقاحة وبشكل متكرر بشأن أفعاله وسجله كرئيس".

وخلصت الصحيفة في افتتاحيتها إلى دعوة الديمقراطيين إلى أن يجدوا الآن الشجاعة لقول الحقيقة الواضحة لزعيم الحزب. وقالت "يجب على المقربين والمساعدين الذين شجعوا ترشيح الرئيس والذين قاموا بحمايته من الظهور غير المكتوب في الأماكن العامة أن يدركوا الضرر الذي لحق بمكانة بايدن وعدم احتمالية أن يتمكن من إصلاحه"، وعزاء بايدن وأنصاره هو أنه لا يزال هناك وقت للحشد خلف مرشح مختلف.
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