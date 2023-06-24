الأحد 25 حزيران 2023
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بعد تراجع فاغنر.. بوتين يشكر رئيس بيلاروسيا على الوساطة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين


قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء السبت، الشكر لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على عمله على تهدئة الأوضاع مع قيادة مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.اضافة اعلان

ووفق ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي"، فإن لوكاشينكو وبوتين أجريا محادثات هاتفية، حيث أبلغ فيها رئيس بيلاروسيا نظيره الروسي بنتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة فاغنر.

وأضافت أن بوتين قدّم عقب ذلك الشكر لرئيس بيلاروسيا على عمله على تهدئة الوضع.

وبعد نحو 24 ساعة من "التمرد المسلح" في عدة مناطق روسية، قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين إنه أمر مقاتليه، الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.
ونقلت رويترز عن قائد فاغنر قوله إن مقاتلي المجموعة تقدموا لمسافة 200 كيلومتر باتجاه موسكو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر بريغوجين في تسجيل صوتي بثّه مكتبه: "الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك (...) فإنّ أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة".

وكانت الرئاسة البيلاروسية قد أعلنت عن موافقة قائد فاغنر على "اتفاق يضمن سلامة مقاتلي فاغنر مطروح للنقاش".

وقالت إن رئيسها لوكاشينكو تحدث إلى رئيس فاغنر وأنه يتصرف بناء على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.- سكاي نيوز
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