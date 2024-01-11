بعد صراخها بوجه البرغوثي.. 15 ألف شكوى ضد المذيعة جوليا هارتلي

فجرت المذيعة البريطانية جوليا هارتلي بروير موجة من الغضب ووصفت بأنها "غير مهنية ووقحة" خلال إجراء مقابلة مع النائب الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي.

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صرخت في الضيف عدة مرات بطريقة غير مهنية



15536 شكوى إلى مكتب Ofcom



خلال المقابلة، قاطعت جوليا ضيفها باستمرار، وصرخت فيه عدة مرات بطريقة وصفها الكثيرون بأنها غير مهنية.وفور مشاركة مقطع المقابلة على نطاق واسع عبر الإنترنت، تعرضت المذيعة لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة “إكس”، حيث تم وصفها بأنها الصحفية الأكثر غطرسة ونعتوها بالمهرجة، وأنها تفتقر للباقة والمهارات المهنية في إجراء المقابلات، وفي الوقت نفسه أشاد مشاهدون آخرون بالدكتور البرغوثي لبقائه هادئًا طوال المقابلة.ووصل عدد الشكاوى ضد المذيعة، إلى 15536 شكوى تم تقديمها إلى مكتب Ofcom، وهو الهيئة التنظيمية المعتمدة من الحكومة لقطاعات البث والاتصالات والبريد في المملكة المتحدة، ويتمتع بصلاحيات واسعة النطاق عبر قطاعات التلفزيون والراديو والاتصالات والبريد، وفق ما نقل موقع ميترو الإلكتروني. -وكالات

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