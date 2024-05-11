السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد طلابهم.. أساتذة في جامعة أميركية يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة

وقفة تضامنية لأجل غزة من إحدى الجامعات الأميركية- أرشيفية
وقفة تضامنية لأجل غزة من إحدى الجامعات الأميركية- أرشيفية

أعلن مجموعة من الأساتذة في جامعة برنستون الأميركية، صباح اليوم السبت، دخولهم في إضرابٍ عن الطعام مدة 24 ساعة، تضامناً مع طلابهم المُضربين عن الطعام منذ 5 أيام، في إطار تضامنهم مع أهالي قطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن صعّد طلاب في الجامعة الواقعة في ولاية نيو جيرسي خطواتهم الاحتجاجية، معلنين الإضراب عن الطعام، مطلع الشهر الحالي، إلى أن تلبّي الجامعة مطالبهم، والتي تتراوح بين الكشف عن الاستثمارات مع كيان الاحتلال، فضلاً عن سحبها، وصولاً إلى المقاطعة الأكاديمية والثقافية الكاملة.

وقال الطلاب إنّهم "يستمدون هذه الخطوة من السجناء السياسيين الفلسطينيين، الذين يضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية، منذ عام 1968".

وأوضحوا أنّ إضرابهم عن الطعام "يرمز إلى التزامهم الثابت العدالة والتضامن"، على الرغم من صغره، مقارنةً بالمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني.

وأظهرت دراسة ترصد العنف السياسي والاحتجاجات السياسية حول العالم، نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ 97% من التظاهرات، التي جرت في الجامعات الأميركية منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، كانت "سلمية".

وقالت مؤسسة "Acled"، وهي مؤسسة مُستقلة غير ربحية مُتخصّصة في جمع بيانات النزاع المفصلة وتحليلها، وتأسست في بريطانيا، إنّه بعد تحليل 553 تظاهرة في الجامعات الأميركية، في جميع أنحاء البلاد، بين 18 نيسان/أبريل الماضي و3 أيار/مايو الحالي، تبيّن أنّ أقلّ من 20 تظاهرة منها فقط أسفرت عن عنف شخصي خطير، أو أضرار في الممتلكات.

وخلال الفترة نفسها، وثّق المشروع ما لا يقل عن 70 حالة على الأقل من حالات تدخّل الشرطة بالقوّة ضد الاحتجاجات في الجامعات الأميركية، والتي تشمل اعتقال المتظاهرين، واستخدام تكتيكات التفريق الجسدي، بما في ذلك المواد الكيميائية، والهراوات، وأنواع أخرى من القوّة البدنية.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ "نحو نصف احتجاجات الحرم الجامعي، التي صنّفتها "Acled" على أنّها عنيفة، شارك فيها متظاهرون يشتبكون مع سلطات إنفاذ القانون في أثناء تدخّل الشرطة". وكالات

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضاً: 

الجامعات الأميركية تنتفض.. هل سقط الغرب في اختبار حرية التعبير؟

الحراك الطلابي يتسع.. انضمام جامعات جديدة بالعالم دعما لفلسطين

اعتقال العشرات مع فض احتجاجات داعمة لغزة بالجامعات الأميركية

انتفاضة الجامعات وربيع واشنطن

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
طلاب بجامعة جورج واشنطن يصلّون خلال احتجاجهم في حديقة الحرم الجامعي

طلاب يشكلون سلسلة بشرية لحماية زملائهم المسلمين من الشرطة بجامعة أوهايو (فيديو)

28 نيسان 2024
اقرأ أيضا
عش دبابير

"عش دبابير" في غزة يصيب 12 جنديا في جيش الاحتلال

منذ 6 دقيقة
محكمة العدل الدولية

جنوب افريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بضرورة حماية الفلسطينيين

منذ 49 دقيقة
أسمدة روسية

"رغم العداء والعقوبات".. أمريكا اشترت أسمدة من روسيا بقيمة 174مليون دولار

منذ1 ساعة
تشييع جثمان شهيد صحفي في غزة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة إلى 143

منذ3 ساعة
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد

الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول إدارة قطاع غزة

منذ4 ساعة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - (أرشيفية)

هل تراجع أردوغان عن حظر التجارة مع الاحتلال؟

09 أيار 2024
افكار و مواقف

أخبار اقتصادية مشجعة جدا

د. محمد حسين المومني |اليوم

الصهيونية والرأي العام العالمي

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات | منذ20 ساعة
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات |07 أيار 2024
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات |07 أيار 2024
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

الاحتيال الإلكتروني

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم
 
 