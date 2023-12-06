الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد فوات الأوان.. أميركا تقرّ بعدم كفاية المساعدات التي دخلت غزة

صورة أرشيفية لطفلة تحصل على نصيبها من الطعام تعود لحرب غزة عام 2019
صورة أرشيفية لطفلة تحصل على نصيبها من الطعام تعود لحرب غزة عام 2019

أقرّت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، بأن ما فعلته إسرائيل حتى الآن لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "ليس كافياً"، وفق ما أفاد به متحدث الخارجية، ماثيو ميلر، في المؤتمر الصحفي اليومي.

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أضاف المسؤول الأمريكي أن غزة الرازحة تحت الحصار والهجمات الإسرائيلية، لم يدخل إليها قدر كافٍ من الوقود والغذاء والماء، وأردف: "ما تم اتخاذه حتى الآن غير كافٍ، ينبغي تسريع الخطوات، وهذا ما قلناه بوضوح للحكومة الإسرائيلية". 


كارثة إنسانية وشيكة

في سياق متصل، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من "كارثة إنسانية وشيكة" في قطاع غزة الفلسطيني، مؤكداً أن السلام الدائم هو السبيل الوحيد لمنعها، محذراً من أن استئناف القتال في غزة سيزيد حدة أزمة الجوع الكارثية التي تثقل كاهل المدنيين بالفعل.


وأفاد البرنامج (مقره روما)، في بيان أمس الثلاثاء، بأن الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفرت لبرنامج الأغذية العالمي وشركائه بيئة آمنة إلى حد ما لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة. 


وأكد أن الهدنة سمحت بمضاعفة عدد نقاط التوزيع خارج الملاجئ، وإيصال الأغذية إلى بعض الأماكن التي يتعذر الوصول إليها شمالي القطاع، لافتاً إلى أن البرنامج وصل إلى نحو 250 ألف شخص خلال أسبوع واحد فقط، وأن تجدد القتال جعل توزيع المساعدات مستحيلاً إلى حد كبير. 

وأوضح أن هذا الأمر يعد كارثة لسكان غزة الذين يفوق عددهم مليوني نسمة ويعتمدون على المساعدات الغذائية مصدراً وحيداً للعيش. 


أضاف أن السلام الدائم وحده هو الذي يمكن أن ينهي المعاناة ويمنع وقوع الكارثة الإنسانية الوشيكة، داعياً إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. 


ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء أمس الثلاثاء 16 ألفاً و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية. -عربي بوست

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