 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"بقوس وسهم".. هجوم على سفارة الاحتلال في صربيا يصيب شرطيا برقبته

هجوم على سفارة الاحتلال في صربيا
هجوم على سفارة الاحتلال في صربيا
أعلنت وزارة الداخلية في صربيا أن شخصا مسلحا بقوس وسهم أصاب شرطيا كان يحرس سفارة الكيان الإسرائيلي في بلغراد، السبت، ورد الشرطي بإطلاق النار مما أدى لمقتل المهاجم.اضافة اعلان

وقال وزير الداخلية إيفيكا داسيتش في بيان، إن المهاجم أطلق سهما قصيرا على الشرطي فأصابه في رقبته.

وأضاف أن الشرطي "استخدم السلاح دفاعا عن النفس لإطلاق النار على المهاجم الذي توفي متأثرا بجراحه".

وأشار وزير الداخلية إلى أن الشرطي كان واعيا عندما تم نقله إلى مستشفى الطوارئ الرئيسي في بلغراد، حيث ستجرى له عملية جراحية لإزالة السهم من رقبته.

وأوضح داسيتش: "يتم التحقيق في جميع ملابسات الهجوم ودوافعه المحتملة".

وحسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هوية المهاجم لا تزال قيد البحث.

يشار إلى أن صربيا حافظت على علاقات وثيقة مع إسرائيل، وسط حربها في غزة المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

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