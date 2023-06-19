بكين لواشنطن: تريدون الحوار أو المواجهة

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"من الضروري بالنسبة لبلدينا الاختيار بين الحوار والمواجهة وبين التعاون والخلاف" هذا ما سمعه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من مدير مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني والدبلوماسيين الصينيين وانغ يي.ففي آخر أيام زيارته للصين اجتمع بلينكن ووانغ يي في دار ضيافة الدولة "دياويوتاي" في بكين، وتبادلا المجاملات لفترة وجيزة قبل دخولهما باجتماع مغلق.وأكد وانغ يي لبلينكن أن بلاده لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان، وفق ما ذكر تلفزيون "سي سي تي في" (CCTV) الرسمي، مضيفا حسب ما ذكر المصدر "على هذا الصعيد لا مجال للصين للتسوية أو التنازل، يجب على الولايات المتحدة أن تحترم فعلا مبدأ الصين واحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها".من جهته أكد بلينكن أن النقاش مع الصين هو أفضل السبل لإدارة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن واشنطن لا تقبل تغيير الوضع الراهن في تايوان وتدعم الحل السلمي.وأضاف مؤتمر صحافي في ختام زيارته أن بلاده تدير علاقة معقدة مع الصين عبر الطرق الدبلوماسية.وأوضح أن بلاده تثق بدعم الصين لضمان الأمن الغذائي العالمي واستمرار تصدير الحبوب من أوكرانيا، مشددا على دعم تأمين سلاسل الإمداد العالمية وفقا لمبدأ التجارة العادلة.وقال إنه أكد للمسؤولين الصينيين ضرورة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.وأوضح بلينكن أن الشركات الأميركية تريد البقاء في السوق الصينية وغير ذلك سيكون أمرا خطيرا، لافتا إلى أنه طرح على المسؤولين الصينيين المخاوف الأميركية من ممارسات الشركات الصينية.وقال إنه أبلغ المسؤولين الصينيين أن واشنطن لا تهدف لاحتواء الصين اقتصاديا، مبينا أن التعاون الاقتصادي مع الصين في مصلحة الجميع.وفي هذا السياق، أكد أن واشنطن لا تريد قطع علاقتها بالصين لكن لن تتهاون في حماية مصالحها.وحول العلاقة مع موسكو، أشار إلى أنه حصل على تطمينات من الصين بأنها لم ترسل أسلحة فتاكة إلى روسيا، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الصين حذرة تجاه دعم روسيا.وقبل مؤتمره الصحافي اجتمع وزير الخارجية الأميركي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في ختام زيارة نادرة ومهمة لبكين تهدف إلى الحيلولة دون تحول الخلافات العديدة بين القوتين المتنافستين إلى صراع.وعقد الجانبان بعد ذلك اجتماعا بحضور وفدي البلدين. ويمكن أن يساعد الاجتماع الذي عقد في اليوم الثاني والأخير من زيارة بلينكن في تسهيل عقد قمة بين شي والرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق هذا العام.وظلت لهجة بكين خلال زيارة بلينكن واضحة بشكل خاص فيما يتعلق بتايوان، الجزيرة الديمقراطية التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها.وتتمسك الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بسياسة "الغموض الإستراتيجي" حول ما إذا كانت سترد عسكريا حال تعرض تايوان لهجوم، وهو ما لا تستبعده بكين.وقال بايدن العام الماضي ردا على سؤال بهذا الشأن إن واشنطن ستدافع عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني، ومع ذلك قال مساعدون فيما بعد إن تعليقاته لا تعكس خروجا عن سياسة "صين واحدة" طويلة الأمد.وكانت الخارجية الأميركية قالت أن بلينكن طرح عددا من القضايا المثيرة للقلق، فضلا عن فرص التعاون في القضايا المشتركة مع الصين.كما أفادت بأن الوزير الأميركي دعا نظيره الصيني إلى زيارة واشنطن لاستكمال المناقشات.وأعلن الجانبان أن وزير الخارجية تشين غانغ وافق على زيارة واشنطن في وقت لاحق.من جهته، قال غانغ على هامش زيارة نظيره الأميركي إن العلاقات بين بكين وواشنطن في أدنى مستوياتها منذ العام 1979.وأكد تشين أثناء اجتماعه مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن التزام الصين ببناء علاقة مستقرة وبناءة مع الولايات المتحدة.وأبدى مخاوف واضحة بشأن المصالح الرئيسية للصين، بما في ذلك قضية تايوان، مؤكدا أن تايوان هي القضية الأكثر أهمية وتأثيرا في العلاقات الصينية الأميركية.وإلى جانب المسألة الشائكة المرتبطة بالعلاقة بين الولايات المتحدة وتايوان التي تطالب بها بكين يتواجه البلدان في عدد من الملفات الأخرى، مما يزيد توتر العلاقات بين القوتين العظميين.ومن بين هذه الملفات المنافسة التكنولوجية والعقوبات الأميركية المفروضة على شركات صينية عملاقة في المجال الرقمي والتجارة، ومعاملة أقلية الإيغور المسلمة في الصين، فضلا عن المطالبات الصينية في بحر جنوب الصين.لكن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ قال إن "مسألة تايوان هي في صلب مصالح الصين الجوهرية والمسألة الأهم في العلاقات الصينية الأميركية والخطر الأكبر".وشدد على أن "الصين تحض الولايات المتحدة على احترام مبدأ الصين واحدة"، أي عدم إقامة علاقات رسمية مع تايوان "واحترام التزامها بعدم دعم الانفصاليين التايوانيين".-(وكالات)