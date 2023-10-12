الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن قبيل توجهه إلى "إسرائيل": سنحميها اليوم وغدا وكل يوم

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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وتحميها في كل وقت.
وقال بلينكن في تصريح صحفي قبيل توجهه لزيارة "إسرائيل"، اليوم الخميس، "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل. نحن نحميهم اليوم، وسنحميهم غدًا، وسنحميهم كل يوم. وسوف نقف دائما – بكل حزم – ضد الإرهاب".اضافة اعلان
وأضاف بلينكن "واشنطن مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا اقتضى الأمر. سنردع أي أحد يتطلع لشن أي عدوان ضد إسرائيل".
والاثنين، حذف بلينكن تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" بعد محادثة أجراها مع نظيره التركي هاكان فيدان، شجع فيها دعوة تركيا (للمساهمة في إرساء) وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
ورغم حذف بلينكن لمنشوره من على منصة إكس، إلا أن البيان الصحفي الذي أدلى به ما زال موجودا على الموقع الرسمي للوزارة.
وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.-(الأناضول)
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