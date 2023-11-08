بلينكن: قد نحتاج إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع في غزة

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه " لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة وقد نكون بحاجة إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع"، وفق تعبيره.وأضاف بلينكن في كلمة له من طوكيو: "نريد إنهاء الصراع في أسرع وقت لحماية المدنيين وقد نكون بحاجة إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع"، مشدداً على أنه "يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها".وتابع: "ندعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية"، لافتاً إلى أن "إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليون أبلغونا بألا نية لديهم لفعل ذلك".وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين الآن وفي المستقبل.