الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن: لا يمكن تكرار ما حدث في 7 أكتوبر

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية خاضعة للإصلاح.

وأضاف بلينكن أنه لن يحصل تكامل دون الاعتراف بدولة فلسطينية، ويجب تطوير سلطة فلسطينية قادرة على الاعتناء بشعبها.اضافة اعلان

وتابع: إيران معزولة مع شركائها في المنطقة وهناك قرارات مهمة وعقلية قادرة على تحقيق رؤية جديدة، وهناك دول عربية وإسلامية تبدي استعدادها للتطبيع مع "إسرائيل" للمرة الأولى والاعتراف بها.

وأردف بلينكن: أي سلطة فلسطينية لا تجد دعما من "إسرائيل" لن تستطيع تقديم ما يتطلبه الأمر للشراكة بين الطرفين.

وبين أن التحدي الآن هو مدى استعداد المجتمع الإسرائيلي للتعاون لتحقيق رؤية جديدة مع المنطقة وشعوبها.

ورأى بلينكن أن إنهاء الاتفاق النووي الإيراني كان خطأ كبيرا، ونحن الآن في وضع لم نكن نرغب فيه بهذا الشأن.

وشدد على أنه يجب ضمان عيش الإسرائيليين بسلام، "ولا يمكن تكرار ما حدث في 7 أكتوبر". (الجزيرة نت)

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