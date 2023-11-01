بلينكن يزور إسرائيل الجمعة بإطار جولة شرق أوسطية جديدة

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يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الجمعة في إطار جولة شرق أوسطية جديدة مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم الخامس والعشرين.وبحسب واشنطن بوست، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين، أمس الثلاثاء، إنّ بلينكن سيلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وستكون له محطات أخرى في المنطقة.وتقدّم الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل دعما عسكريا كبيرا، وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد طلب من الكونغرس إقرار حزمة مساعدات إضافية لكل من إسرائيل وأوكرانيا.والثلاثاء مثُل بلينكن أمام لجنة في مجلس الشيوخ تناقش تمويلات إضافية للأمن القومي، لكن محتجّين فلسطينيين عرقلوا مراراً سير الجلسة، وقد هتف بعضهم "وقف إطلاق النار الآن" و"عار عليكم جميعا" قبل أن يتمّ إخراجهم من القاعة.-(بترا)