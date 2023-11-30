الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن يصل إلى "إسرائيل"

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل فجر اليوم الخميس، للضغط باتّجاه تمديد الهدنة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب واشنطن بوست، تأتي هذه الزيارة، وهي الثالثة لبلينكن إلى الشرق الأوسط، والسادسة إلى إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، قبيل ساعات من انتهاء الهدنة المؤقتة التي تعمل الأطراف المعنية بصورة حثيثة على تمديدها.اضافة اعلان
وسيلتقي بلينكن اليوم في القدس عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، في مقدّمهم الرئيس إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
كما سيتوجّه الوزير الأميركي إلى الضفة الغربية المحتلّة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.
وقال بلينكن على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل أمس الأربعاء، "سنركّز خلال اليومين المقبلين على بذل كلّ ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكّن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".
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