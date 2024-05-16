الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن يعزف الغيتار داخل حانة في كييف (فيديو)

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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

ظهر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل مفاجئ على خشبة المسرح في إحدى الحانات في كييف، أول من أمس (الثلاثاء)، إلى جانب الفرقة الأوكرانية 19.99 في أداء أغنية «Rockin in the Free World» لنيل يونغ.

وصل بلينكن، المعروف بعزفه على الغيتار، إلى العاصمة الأوكرانية، في رحلة مفاجئة، التقى فيها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لمناقشة آخر المستجدات في ساحة المعركة وأهمية المساعدات الأميركية التي وصلت حديثاً. وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ تأخر مرور التمويل التكميلي الأميركي.

وظهر الوزير الأميركي في «بارمان ديكتات»، وهو حانة للكوكتيل تحت الأرض ومكان للموسيقى يقع قبالة شارع خريشاتيك الرئيسي في كييف.

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تحظى الحانة، التي تحتوي على أبواب معدنية ثقيلة وتعزيزات معدنية على طول الجدران، بشعبية لدى قدامى المحاربين والجنود.

 

وفي خطاب شخصي من الحانة، قال بلينكن: «الولايات المتحدة معكم، والكثير من العالم معكم. وهم يقاتلون، ليس فقط من أجل أوكرانيا، بل من أجل العالم الحر».


أطلق نيل يونغ الأغنية عام 1989 (عام سقوط جدار برلين) في ألبومه الذي حمل عنوان «الحرية».

 

على الرغم من أن بلينكن لم يشارك اللقطات - أو حتى يشير إلى الحدث - على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، فإن ملفه الشخصي يصفه بأنه «عازف غيتار هاوٍ (جداً)».-(وكالات)

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