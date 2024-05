بلينكن يعزف الغيتار داخل حانة في كييف (فيديو)

ظهر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل مفاجئ على خشبة المسرح في إحدى الحانات في كييف، أول من أمس (الثلاثاء)، إلى جانب الفرقة الأوكرانية 19.99 في أداء أغنية «Rockin in the Free World» لنيل يونغ.



وصل بلينكن، المعروف بعزفه على الغيتار، إلى العاصمة الأوكرانية، في رحلة مفاجئة، التقى فيها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لمناقشة آخر المستجدات في ساحة المعركة وأهمية المساعدات الأميركية التي وصلت حديثاً. وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ تأخر مرور التمويل التكميلي الأميركي.



وظهر الوزير الأميركي في «بارمان ديكتات»، وهو حانة للكوكتيل تحت الأرض ومكان للموسيقى يقع قبالة شارع خريشاتيك الرئيسي في كييف.



تحظى الحانة، التي تحتوي على أبواب معدنية ثقيلة وتعزيزات معدنية على طول الجدران، بشعبية لدى قدامى المحاربين والجنود.

