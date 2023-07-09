بن غفير يعطي الضوء الأخضر للشرطة الإسرائيلية لإطلاق النار على الفلسطينيين

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أعطى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الضوء الأخضر لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين، وذلك بإصداره تعليمات جديدة تهدف إلى "تسهيلات في الضغط على الزناد"، ومنع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على الفلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.وقالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأحد، إن التعليمات الجديدة صودق عليها بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح.وأشارت القناة إلى أنه "قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانا لفترة زمنية طويلة وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير".وأضافت، أن هذه التعليمات الجديدة تأتي لتشجيع المستوطنين على إطلاق النار على الفلسطينيين.واتفق بن غفير وشرطة الاحتلال على إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة.-(بترا)