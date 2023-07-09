الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بن غفير يعطي الضوء الأخضر للشرطة الإسرائيلية لإطلاق النار على الفلسطينيين

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير
أعطى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الضوء الأخضر لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين، وذلك بإصداره تعليمات جديدة تهدف إلى "تسهيلات في الضغط على الزناد"، ومنع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على الفلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.اضافة اعلان
وقالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأحد، إن التعليمات الجديدة صودق عليها بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح.
وأشارت القناة إلى أنه "قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانا لفترة زمنية طويلة وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير".
وأضافت، أن هذه التعليمات الجديدة تأتي لتشجيع المستوطنين على إطلاق النار على الفلسطينيين.
واتفق بن غفير وشرطة الاحتلال على إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة.-(بترا)
زيلينسكي يزور تركيا يوم الجمعة

زيلينسكي يزور تركيا يوم الجمعة 06 تموز 2023

الحدود اللبنانية الاسرائيلية

سقوط قذيفتين إسرائيليتين على جنوب لبنان 06 تموز 2023

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويفجيني بريجوزين (يسار الصورة) المُلقب بـ"طباخ بوتين"

الأمن الروسي يداهم قصر “طباخ بوتين” ويعثر على أشياء غريبة (فيديو) 06 تموز 2023

رتل من الدبابات الروسية خلال معارك في أوكرانيا-(وكالات)

مع نجاح روسيا في "معركة الدبابات".. لماذا تستمر الحرب؟ 05 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - (أرشيفية)

هل يزور بوتين تركيا قريبا؟

منذ20 ساعة
1068833671_0_0_923_692_1920x0_80_0_0_711b49238ad20175408d55cd8e272039

زيلينسكي في جزيرة الأفعى..رسالة لروسيا من قلب "بحرنا الأسود" (فيديو)

منذ23 ساعة
جانب من الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال على مخيم جنين-(وكالات)

مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن جنين

08 تموز 2023
علم إيران

إيران تحتجز ناقلة تحمل 900 طن من "الوقود المهرب"

07 تموز 2023
1688716760047

6 قتلى جراء حريق شبّ بدار للمسنين في ميلانو الإيطالية

07 تموز 2023
جيش الاحتلال

اللوبي الصهيوني يشن حملة على مذيعة "بي بي سي" لسؤالها عن قتل أطفال بجنين

06 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى هذا الانتحار الجماعي؟

ماهر أبو طير |اليوم

تعارض مصالح في فلسطين..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التقرير الأخير للبنك الدولي.. ارحمونا

سلامة الدرعاوي |اليوم

يد عموتة لا تصفق !

خالد خطاطبة |اليوم

دور الصناديق السيادية في القيمة المضافة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 