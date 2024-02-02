الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بوتين: أسلحتنا الحديثة تتفوق على نظائرها لدى الجميع

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة الروسية الحديثة بجميع أنواعها المستخدمة في العملية العسكرية أثبتت جدارتها وتفوّقها على أسلحة "الناتو".

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وأضاف خلال منتدى "كل شيء من أجل النصر": "إذا ما قارنّا أسلحة "الناتو" وأسلحة الفترة الأخيرة التي سبقت تفكك الاتحاد السوفيتي، فإن الأولى أقل شأنا من الأخيرة. أما إذا أخذنا أسلحتنا، فمن الواضح أنها تتفوق على جميع نظائرها وهذه حقيقة واضحة. وأعني هنا تكنولوجيا الصواريخ والمدرعات وكل ما يستخدم في ساحة المعركة".

وأشار بوتين إلى أن منظومة الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات "بانتسير" على سبيل المثال تحظى بطلب وشعبية كبيرين في أسواق الأسلحة الدولية، ويتهافت الجميع لشرائها كما لو أنها "فطائر ساخنة". (روسيا اليوم)

وأكد أن أسياد النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نتيجة الانقلاب، يهدفون إلى إطالة أمد النزاع.

وقال: "الجميع هنا يعملون لصالح شبابنا الذين يقاتلون على الجبهة ضد النازيين الجدد، الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا منذ عدة سنوات نتيجة الانقلاب، بينما يوجههم سادتهم نحو روسيا، ويستخدمونهم أداة لإطالة أمد النزاع".

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