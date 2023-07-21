بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق أي هدف وسبب خيبة أمل للغرب

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أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يسفر عن أي نتائج ملموسة، ما ولد شعورا بخيبة الأمل لدى رعاة نظام كييف الغربيين.وقال إن الغرب بأسره يرى أن أسلحته "الفاخرة" تحترق بالكامل، بل أن الأسلحة السوفيتية (القديمة) تتفوق عليها في بعض النواحي، وفق ما نقلت عن "روسيا اليوم".واعتبر أن قدرات الغرب لا تسمح بتعويض استهلاك كييف للمعدات، هم بحاجة إلى الوقت والموارد، أما الموارد البشرية لأوكرانيا فهي في سبيلها للاستنزاف.وذكر أن الرأي العام بين المواطنين الأوكرانيين يتغيّر ببطء وتدريجياً، كذلك هو الحال في أوروبا.وأضاف: النظام في كييف مستعد لعمل أي شيء لاستمرار بقائه دون أن يهتم بالبشر، وسيتاجرون بأي شيء.وبين الرئيس الروسي: لقد حصلت بولندا على الكثير من الأراضي الغربية لأوكرانيا بفضل موقف ستالين، وها هم ينسون كل شيء، لكننا نذكرهم."وقال بشأن خطط الاتصال البولندي الليتواني: يتم ذلك بغرض الاحتلال اللاحق لأراضي أوكرانيا.واعتبر أن طموحات قادة أوروبا الشرقية هي ما يضرم مزيدا من نيران الحرب المستعرة.