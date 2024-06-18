بوتين: كوريا الشمالية «تدعم بقوة» العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية، مسلطاً الضوء على دعم بيونغ يانع القوي لحرب موسكو في أوكرانيا.



وقال بوتين في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قبيل زيارة نادرة يقوم بها لبيونغ يانغ «نحن نقدّر عالياً أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) تدعم بقوة العمليات العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا»، مضيفاً أن البلدين يعملان على توسيع «تعاونهما المتبادل والمتساوي».

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وأكد بوتين في المقال أن روسيا «سوف تدعم بشكل دائم» كوريا الشمالية في المستقبل، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.



ويتوجه بوتين إلى كوريا الشمالية، الثلاثاء والأربعاء، في زيارة استثنائية قد يتم في ختامها توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين هذين البلدين اللذين يرى الغرب إنهما «يطرحان تهديداً».



ويشعر الأميركيون والأوروبيون منذ أشهر بقلق من التقارب المتسارع بين موسكو وبيونغ يانغ ويتهمون كوريا الشمالية بتسليم روسيا ذخيرة لشن هجماتها في أوكرانيا مقابل مساعدة تكنولوجية ودبلوماسية وغذائية.-(وكالات)