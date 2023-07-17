بوتين يتعهد بالرد بعد الهجوم على جسر القرم

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وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم الذي تعرض له اليوم جسر القرم بأنه عمل إرهابي.وأوعز بوتين، لجهاز الأمن الفيدرالي ولجنة التحقيق وعدد من الإدارات الأخرى بالتحقيق بالتفصيل فيما حدث على جسر القرم.واعتبر عدم تضرر أعمدة جسر القرم جراء الهجوم الإرهابي خبر سار.كما تعهد الرئيس الروسي بالرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأكد أن وزارة الدفاع تعد المقترحات الملائمة لذلك.ووصف الهجوم الإرهابي على جسر القرم بأنه وحشي ولا معنى له من وجهة النظر العسكرية.وأمر بوتين بتقديم كل مساعدة ممكنة للأشخاص الذين لا يستطيعون عبور جسر القرم الآن ويعانون من صعوبات.كما طالب الرئيس الروسي بتقديم مقترحات لتعزيز الأمن على جسر القرم. - rt