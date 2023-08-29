بوتين: يجب العمل على زيادة دخل المواطنين الروس ورفاهيتهم

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حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولويات عمل الحكومة وهي العمل على زيادة دخل المواطنين الروس ورفاهيتهم.وأشار بوتين في اجتماع مع مدير هيئة تنفيذ الأحكام الروسية دميتري أريستوف اليوم الثلاثاء، إلى أن مستوى رواتب الروس ورفاهيتهم يجب أن يرتفع، ودعا بوتين هيئة تنفيذ الأحكام للعمل مع المدينين (المتخلفين) بشكل صحيح.وقال: "يجب أن يرتفع مستوى الأجور، وبشكل عام رفاهية الناس، يجب علينا دائما التركيز على ذلك على الرغم من أن الوضع في سوق العمل مستقر. ومع ذلك لديكم (هيئة تنفيذ الأحكام) المهام الخاصة بكم ومن الضروري تنفيذ هذه المهام ولكن يجب العمل بشكل صحيح مع المواطنين".ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، ارتفع الدخل النقدي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) للمواطنين في روسيا في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. (RT)