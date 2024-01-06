السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بوريل: الحل الوحيد لتحقيق أمن إسرائيل هو حل الدولتين

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - (أرشيفية)
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - (أرشيفية)
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "نرى تصعيدا في تبادل إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ويجب تجنب الحرب".

وأضاف بوريل أن "لا أحد ينتصر في الصراع الإقليمي وأبلغت إسرائيل بذلك وأشدد على ضرورة العمل عبر الدبلوماسية لإنهاء الصراع".اضافة اعلان

وتابع: علينا التحرك لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وأردف بوريل: حسب برنامج الأغذية العالمي فإن 100% من سكان قطاع غزة يعانون من أزمة في الغذاء.

وقال إنه لا يمكن عزل غزة عن الضفة الغربية وهي جزء من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 67.

وأكد أن الحل الوحيد الذي يحقق السلام والأمن لإسرائيل هو حل الدولتين، لافتا إلى أن 90% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تؤيد حل الدولتين.
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