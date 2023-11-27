بوريل: حماس فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها

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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حماس ليست مجرد مجموعة أفراد وإنما فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها.وأضاف بوريل أن "إسرائيل" تجاوزت حد الدفاع عن النفس، وعليها ألا تفكر بإعادة احتلال غزة.وحذر قائلا: سنواجه موجات تطرف وعنف غير مسبوق إذا لم يتم وقف الحرب في غزة.وشدد على ضرورة تمديد الهدنة الإنسانية في غزة. (الجزيرة نت)