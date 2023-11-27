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الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
1:08 م
بوريل: حماس فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها
كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" - (أرشيفية)
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حماس ليست مجرد مجموعة أفراد وإنما فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها.
وأضاف بوريل أن "إسرائيل" تجاوزت حد الدفاع عن النفس، وعليها ألا تفكر بإعادة احتلال غزة.
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وحذر قائلا: سنواجه موجات تطرف وعنف غير مسبوق إذا لم يتم وقف الحرب في غزة.
وشدد على ضرورة تمديد الهدنة الإنسانية في غزة. (الجزيرة نت)
غزة
حماس
الاتحاد الاوروبي
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