الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بوريل: حماس فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها

كتائب القسام - (أرشيفية)
كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" - (أرشيفية)
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حماس ليست مجرد مجموعة أفراد وإنما فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها.

وأضاف بوريل أن "إسرائيل" تجاوزت حد الدفاع عن النفس، وعليها ألا تفكر بإعادة احتلال غزة.اضافة اعلان

وحذر قائلا: سنواجه موجات تطرف وعنف غير مسبوق إذا لم يتم وقف الحرب في غزة.

وشدد على ضرورة تمديد الهدنة الإنسانية في غزة. (الجزيرة نت)
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