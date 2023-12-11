الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بوريل: يجب منع تهجير الناس في غزة

بوريل
مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
قال مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن القصف مستمر على غزة بكثافة غير عادية، وإن الآلاف يُدفعون للحدود مع مصر.

وأضاف بوريل أن أعداد الضحايا المدنيين في تزايد، وإسرائيل تستخدم نفس الأساليب جنوب القطاع كما في شماله.اضافة اعلان

وقال أيضا إنه يجب منع تهجير الناس في غزة من أراضيهم، وإنه لا يوجد المزيد من أماكن الإيواء في القطاع.
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