الثلاثاء 29 آب 2023
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بولندا تخير بيلاروسيا: اطردوا فاغنر أو نغلق الحدود

جنود بولنديون ينتشرون على الحدود مع بيلاروسيا
جنود بولنديون ينتشرون على الحدود مع بيلاروسيا
 فيما تتنامى المخاوف الأوروبية من تحركات مريبة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية، على الرغم من مقتل قائدها يفغيني بريغوجين، الأربعاء الماضي بحادث طائرة قرب موسكو، لوحت بولندا بغلق حدودها مع بيلاروسيا.اضافة اعلان
وشدد وزير الداخلية ماريوش كامينسكي خلال مؤتمر صحافي، امس، على أن بلاده ودول البلطيق ستغلق حدودها مع بيلاروسيا بالكامل إذا أضحت الأمور "حرجة".
كذلك، طالب السلطات في مينسك بإخراج عناصر فاغنر من أراضيها على الفور. وشدد على أنه في حال وقع أي حادث خطير، سواء على الحدود البولندية أو الليتوانية، فستغلق بلاده جميع المعابر الحدودية"، على حد تعبيره.
وشهدت بولندا زيادة في عدد المهاجرين من الشرق الأوسط والأفارقة عبر الحدود في الأشهر الأخيرة واتهمت بيلاروسيا بتسهيلها.
يشار إلى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي لاتفيا وليتوانيا وبولندا، التي تشارك الحدود مع بيلاروسيا، أصبحت قلقة بشكل متزايد منذ وصول الآلاف من قوات فاغنر المتمرسة في القتال، إلى مينسك بدعوة من الرئيس الكسندر لوكاشينكو، الذي قاد وساطة مع الكرملين أنهت تمرد بريغوجين الفاشل أواخر يونيو الماضي.
وضاعفت بولندا من النفقات العسكرية أربع مرات، وزادت عدد جنودها إلى الضعف تقريبا، في ظل حكم حزب "القانون والعدالة" الذي يتزعمه ياروسلاف كاتشينسي.
كما عززت عدد حراسها على الحدود، تخوفا من أي عملية عسكرية.
وكانت بولندا نشرت أفراد شرطة إضافيين على حدودها مع بيلاروسيا لتعزيز الأمن، وذلك بعد أن أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية خططا لإقامة قاعدة هناك.
وأفراد الشرطة وقوامهم 500 فرد، بينهم أعضاء في وحدة مكافحة الإرهاب، دعموا 5 آلاف فرد من قوات حرس الحدود، بالإضافة الى ألفي جندي يتمركزون بالفعل على طول الحدود مع الجارة الشرقية للبلاد.
وكان نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، المسؤول عن القضايا الأمنية، أعلن أنه ستتم زيادة التحصينات الحدودية.
وبحسب كاتشينسكي، فقد علمت بولندا أنه من الممكن استيعاب ما يصل إلى 8 آلاف مسلح تابع لقوات فاغنر في بيلاروسيا.
وتشترك بولندا مع بيلاروسيا، حليفة روسيا، في حدود تمتد لمسافة 418 كيلومترا. وبعد إحباط تمرد فاغنر مطلع الأسبوع الماضي، انتقل رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، إثر توسط الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لحل الأزمة ووفر ملاذا آمنا له ولقواته.
وكان الخبير في مركز الدراسات الشرقية في وارسو، كميل كليسينسكي، قال إن بولندا "ليس لديها أي نية للتوغل داخل أوكرانيا أو بيلاروسيا"، مضيفا أن وارسو تستعد فقط للدفاع عن نفسها.
واستبعد أن يقدم عناصر فاغنر على مهاجمة نقاط التفتيش على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا نظرا لافتقارها الأسلحة الثقيلة اللازمة لشن مثل هذا الهجوم.
لكنه قال إن وجود مرتزقة فاغنر في بيلاروسيا يشكل خطرا على بولندا، لكن الخطر الأكبر لهذا التواجد يواجهه لوكاشينكو وهو يدرك ذلك، مضيفا "لا أعتقد أن لوكاشينكو سعيد بوجود عناصر فاغنر على أراضي بلاده، خاصة وأنه يريد إحكام السيطرة على كل شيء في بلاده خاصة الوضع الأمني. وتعد فاغنر كيانا صعب المراس".
وشدد على أن التحدي الأكبر في الوقت الراهن أمام لوكاشينكو يتمثل "في الطريقة التي سوف تتخلص فيها بيلاروسيا من مرتزقة فاغنر".
إلى ذلك أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شفيتسوف، أمس أن سلوك الغرب العدواني بالقرب من حدود دولة الاتحاد كان بسبب نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
وقال شفيتسوف لصحيفة محلية: "السلوك العدواني لجيراننا الغربيين بالقرب من حدود دول الاتحاد أجبرنا على اتخاذ تدابير للرد، بما في ذلك نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا، وزيادة قدرات قوات الطيران الإقليمية المشتركة".
ووفقا له، حتى قبل العملية العسكرية الخاصة، زادت الدول الغربية من الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي على مينسك، والدعم العلني للمعارضة، وقامت بتدريب المسلحين، وفق ما نقلته صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
كما أشار شفيتسوف إلى أن الدول الغربية أرادت أن تجعل من بيلاروسيا أوكرانيا ثانية مناهضة لروسيا.
وبحسب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، العمل جارٍ الآن بتوجيهات من رئيسي روسيا وبيلاروسيا، على تحديث مفهوم أمن دولة الاتحاد، حيث سيتم تحديد الاتجاهات الرئيسية وآليات تنفيذ المهام المشتركة لتوفير الأمن على أساس تحليل شامل للوضع الدولي.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، أعلنت الخارجية الروسية، أن موسكو لن تفصح عن عدد الأسلحة النووية، التي سترسلها إلى بيلاروسيا.
وفي منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في 16 حزيران (يونيو) ، قال زعيم الكرملين إن هذه الأسلحة لن تستخدم إلا في حال تهديد أراضي أو دولة روسيا.
وتمتلك الرؤوس الحربية النووية التكتيكية قوة تدميرية أقل من باقي الترسانة النووية الروسية.
يشار إلى أن بيلاروسيا حليف رئيسي لموسكو، وقد استخدمت كنقطة انطلاق للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط (فبراير) العام الماضي.-(وكالات)
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