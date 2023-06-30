بولندا تطالب أميركا نشر أسلحة نووية على أراضيها

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قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في ختام قمة المجلس الأوروبي، إن بلاده طلبت من حلف الناتو نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.وأضاف: "بسبب عزم روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، نحن نطلب من كل الناتو أن نتمكن من الانخراط في برنامج Nuclear Sharing".وشدد رئيس الوزراء البولندي على رغبته العارمة في أن يتم نشر أسلحة نووية في بولندا في أسرع وقت ممكن.وقال: "هذا وقبل كل شيء، يجب أن يكون قرار شركائنا الأمريكيين، شركائنا في الناتو. نعلن أننا نريد تحركا سريعا".ومن المعروف أن برنامج Nuclear Sharing(المشاركة النووية) للولايات المتحدة يقضي بنشر أسلحتها النووية في دول الناتو التي لا تمتلك مثل هذه الأسلحة.وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا وبيلاروس اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي الأخيرة، وهو أمر لا ينتهك الالتزامات الدولية.وأكد الرئيس بوتين على أن روسيا لن تسلم أسلحتها النووية لبيلاروس، لكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقود.ووفقا للرئيس بوتين، تتضمن الخطط البيلاروسية- الروسية، نقل الرؤوس النووية الأولى إلى أراضي بيلاروس قبل نهاية العام.المصدر: نوفوستي