 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بيان مشترك لعدة دول يطالب حماس والاحتلال بقبول مقترح بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
دعا بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وعدة دول أخرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قبول المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.اضافة اعلان

ووفقا للبيت الأبيض، شارك في البيان زعماء كل من الأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكولومبيا والدانمارك وفرنسا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند.

وجاء في البيان "في هذه اللحظة الحاسمة، ندعو قادة إسرائيل وكذلك حماس إلى تقديم أي تنازلات نهائية ضرورية لإتمام هذا الاتفاق".

مباحثات في الدوحة
وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات المصرية عباس كامل التقيا أمس في الدوحة مسؤولي حركة حماس لبحث الصفقة المحتملة.

من جانبها، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول مطلع أن مدير "سي آي إيه" التقى في الدوحة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات المصرية.

وأضافت أن الاجتماع ركز على إيجاد سبل للتقريب بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأكدت نيويورك تايمز نقلا عن المسؤول أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جعلت حماس تتساءل عما إذا كانت إسرائيل تريد فعلا وقفا دائما للقتال.

من جهة أخرى، تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن "عاصفة سياسية" داخل إسرائيل بعد خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من شأنها تهديد استقرار الحكومة.
وكان وزير الأمن إيتمار بن غفير تحدث عما أسماه "تنصل" نتنياهو من إطلاعه على مسودة مقترح الصفقة، مضيفا "أسأل رئيس الحكومة: هل لديك ما تخفيه؟ وأقول له: إذا وقعت على صفقة متخاذلة تؤدي إلى إنهاء الحرب دون القضاء على حماس فإن حزب (قوة يهودية) سيفكك الحكومة".

وفي هذا السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم إرسال وفد إلى الدوحة للمشاركة في المفاوضات إلا بعد موافقة حماس على المقترح الإسرائيلي

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مصادر في مجلس الحرب تصف هذه الأيام بأنها حاسمة بالنسبة لمستقبل المفاوضات ومصيرها.

من جانبها، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول مطلع أن مدير السي آي إيه CIA التقى في الدوحة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات المصرية.

وأضافت أن الاجتماع ركز على إيجاد سبل للتقريب بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأكدت نيويورك تايمز نقلا عن المسؤول أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي /بنيامين نتنياهو/ جعلت حماس تتساءل عما إذا كانت إسرائيل تريد فعلا وقفا دائما للقتال.

انتظار رد حماس
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنه لا يعتقد أن رد حماس على المقترح الذي أعلنه بايدن يحتاج وقتا طويلا.

وأعرب ميلر عن أمله أن ترد حماس على المقترح في أقرب وقت ممكن.

في المقابل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف شامل للعدوان والانسحاب الكامل وتبادل الأسرى.(الجزيرة)
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