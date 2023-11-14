بيان مصري بعد فيديو "هذه أرض إسرائيل" المثير للجدل

أصدرت قوات الأمن المصرية بيانا للرد على تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يقوم بالتطاول لفظياً على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء.



🛑 سائح إسرائيلي في "دهب المصرية" يتحرش بفتاة مصرية ويقول لها "هذه أرضي أرض إسرائيل"! ويختم كلامه لها

"أنتم مثل الحيوانات"! pic.twitter.com/Szm6vw8c6U — omar elfatairy (@OElfatairy) November 13, 2023

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وقال بيان وزارة الداخلية المصرية: "في إطار تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يقوم بالتطاول لفظيا على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والإدعاء بأن المذكور إسرائيلى الجنسية، بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلى الجنسية".



وتابعت الداخلية المصرية: "وقيام الفتاتين بالتقدم ببلاغ للجهات الأمنية لقيامه بالتطاول عليهن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى إتخاذ اللازم حياله".



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، فيديو قيل إنه من مدينة دهب المصرية لسائح إسرائيلي يتحرش بفتيات مصريات.



وظهر في الفيديو سائح يقال إنه إسرائيلي في مدينة دهب المصرية، وهو يتحدث مع فتاة مصرية تقوم بتصويره لأنه تحرش بها وبأصدقائها على الشاطئ، حيث وجه لها الحديث قائلا: "بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل"، فيما وصفته الفتاة المصرية بأنه شخص مريض.



ويتحدث السائح الإسرائيلي مع الفتاة ويوجه لها كلمات غير لائقة، فيما يؤكد أنها لا تعرف شئ عن السياسة وأن هذه بالنسبة له هي أرض إسرائيل.-RT



