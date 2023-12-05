بين إنكار يحفظ ماء الوجه واستمراره بدعم الاحتلال.. بايدن يلاحق الوهم

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عواصم - يدرك قادة الاحتلال سياسيون وعسكريون أن الإدارة الأميركية صعدت الى شجرة دعمهم ولن تستطيع النزول، لذلك هم مستمرون في بطشهم وعدوانهم على غزة، غير آبهين في التعليقات التي تصدر عن سياسيين أميركيين، وأبرزها ما صدر أكثر من مرة على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجية انتوني بلنكن، من أن القصف والحرب الدائرة على غزة عشوائية، والاحتلال يوقع مدنيين بأعداد كبيرة.لم يأبه الاحتلال للتحذيرات العالمية، وخاصة من حلفائه وأبرزهم الولايات المتحدة، ويحاول إرواء عطشه لدماء الفلسطينيين عبر الانتقام من "طوفان الأقصى" بأكبر قدر ممكن، ولا يهمه إن كانوا جنود أو مدنيين، ويصوغ مبررات لحربه المسعورة لم تقنع أحدا، الا أن الصمت العالمي تجاه جرائمه وصل لحدود قصوى سقطت معها ورقة التين الساترة لادعاء الغرب، بالحرص على العدالة وحقوق الانسان، وتعلم جميعها أن الاحتلال داس كل القوانين والاعراف الدولية.ولم ير أطفال غزة ونساؤها سوى بيانات الإدانة والشجب المتواصل من الجميع حتى من الامم المتحدة التي أكتفت بالاعراب هي ومعظم أذرعها عن الاستنكار والادانة، في حين يسير القاطع بسبب العدوان المدمر نحو الهلاك والجوع وتفشي الامراض ونقص أدنى متطلبات الحياة.ووفق مقال بموقع موندوايس الإخباري الأميركي أن هناك مؤشرات تدل على أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يتزايد لديها شعور بعدم الارتياح جراء استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة. ورغم ذلك، فإن واشنطن عند موقفها "الثابت" الداعم لإسرائيل.وذكر كاتب المقال ميتشيل بليتنيك، الذي يدير موقعا إلكترونيا يدعو لإعادة التفكير في السياسة الخارجية، أن الرئيس بايدن كان قد وصف قصف إسرائيل الذي سبق غزوها البري لقطاع غزة بأنه "عشوائي"، وهي لفظة لم يحد عنها معاونوه، حسب تعبيره.وقال إن بايدن يعمل على خلق حالة من "عدم الإنكار المعقول"، لكنه يدعم العدوان الإسرائيلي على غزة، زاعما أن الرئيس الأميركي يبدو في كثير من الأحيان أنه "غير مدرك لما يقول".لكن التصريحات لا تقتصر على الرئيس وحده، بل إن آخرين في إدارته يظهرون شعورا بالتعرض لضغط داخلي من ناخبيهم، وضغوط دولية من حلفائهم لكي يحاولوا كبح جماح الاحتلال خوفا من سقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين.وتطرق بليتنيك في مقاله إلى جوانب الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة من شح في المساعدات، تجلت في نقص الأدوية والأغذية، وصعوبة الحصول على مياه صالحة للشرب، وانعدام وسائل النظافة.ويتساءل: كيف يتسنى للمدنيين أن يكونوا في مأمن حتى في ظل واقع بديل يحاول فيه الاحتلال تفادي وقوع ضحايا من المدنيين؟ والإجابة بالطبع أنهم لن يكونوا في مأمن، وفق بليتنيك.ويقول أن إدارة بايدن تريد الإيهام بأنها تفعل شيئا للحد من سقوط ضحايا مدنيين، استنادا على قليل من العوامل أولها يتعلق بإسرائيل نفسها.إن تصريح بايدن الذي وصف فيه القصف الإسرائيلي بأنه "عشوائي"، يعد حقيقة صغيرة وسط كم هائل من أفعال الخداع، وهو نعت لم يتراجع عنه، يؤسس لادعاء أميركي بكبح جماح الاحتلال، على حد قول كاتب المقال.ويقول بليتنيك أن إدارة بايدن تدعي بأنها تعمل على حفظ أرواح الأبرياء في غزة بينما تواصل دعمها الأعمال الصهيونية. وتتجلى ازدواجية هذه الخطوة -كما يفيد مقال موندوايس- في حقيقة أن بايدن يواصل الامتناع عن انتقاد استهداف إسرائيل المتعمد للبنية التحتية الطبية والإنسانية في غزة.ويرى أن بايدن يستعد لذلك أيضا عبر إثارة "شبح" حل الدولتين مرة أخرى، "وهي الطريقة المفضلة لدى الولايات المتحدة والاحتلال لضمان عدم حصول الفلسطينيين على الحقوق التي يحق لنا جميعا الحصول عليها".-(وكالات)