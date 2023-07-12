الأربعاء 12 تموز 2023
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تاريخ “العلكة” الدامي في الاتحاد السوفيتي.. مملوءة بالشفرات وتسببت بمجزرة

اعتُبرت العلكة رمزاً لعبثية النظام الرأسمالي وانعكاسا لثقافة أميركية معادية
اعتُبرت العلكة رمزاً لعبثية النظام الرأسمالي وانعكاسا لثقافة أميركية معادية.
ترجمة سارة زايد- لقي مضغ العلكة المصير ذاته كالعديد من السلوكيات والمنتجات الغربية الأخرى التي لا تتناسب والأيديولوجيا السوفيتية، وعلى الرغم من عدم منع تناولها بشكل قانوني قاطع، لكن أكلها وبيعها كانا محظورين بشتى أنحاء الجمهورية، فاعتُبرت العلكة رمزاً لعبثية النظام الرأسمالي وانعكاسا لثقافة أميركية معادية، وأصبحت هذه الأطعمة المطاطية الشهية ممنوعة عن الأطفال والمراهقين السوفييت، لكن بعضهم كان على استعداد لدفع أي ثمن لقاء امتلاكها، فتوسلوا للحصول على العلكة من الأجانب الذين يزورون روسيا، معرّضين أنفسهم لخطر جذب انتباه السلطات.اضافة اعلان


أطفال سوفيت برفقة سائح أجنبي: علكة مقابل حلي سوفيتي

لم يعتد الاتحاد السوفيتي على إنتاج العلكة حتى السبعينيات من القرن الماضي، ولم تكن هذه الحلوى مألوفة للمواطن العادي، قلة من الأشخاص الذين عاشوا في الخارج عرفها وتذوق طعمها، كالدبلوماسيين والكتاب والمترجمين والطبقة البيروقراطية، لكن مع إضعاف الستار الحديدي بوفاة ستالين، بدأت عناصر ومنتجات من الثقافة الغربية باقتحام الواقع السوفيتي.




علكة مسممة ومملوءة بالشفرات


من غير الواضح متى وصلت العلكة بشكل جماعي إلى الاتحاد السوفيتي، فتزامنت الموجة الأولى لدخولها مع إقامة المهرجان العالمي الرابع للشباب والطلاب في موسكو عام 1957، حيث كان هناك العديد من الأجانب في العاصمة الروسية، الذين يقدمون العلكة كتذكار، ويتلقون في المقابل الحلي السوفيتي، ليتخذ التبادل الودي منعطفا تجاريا أكبر أطلق عليه اسم fartsovka ، أي البيع والمقايضة مع الأجانب.

أما الموجة الثانية من وصول العلكة إلى البلاد، فكانت عقب دورة الألعاب الأولمبية عام 1980، حينها بدأت تنتشر شائعات حول ذهاب ضباط الشرطة إلى المدارس والمصانع للتحذير من خطورة التواصل مع الأجانب، معللين ذلك بأن العلكة التي يحاولون إعطائها للسوفيت مُسممة ومملوءة بالشفرات.




قسم الهدايا في مركز تسوق القرية الأولمبية، 1980

ومع ذلك، تحدى بعض الشباب التهديدات والحظر والأكاذيب التي أطلقها الضباط خشية حصول السوفييت على العلكة، لتصبح هذه الحلوى بالنسبة لبعض أفراد المجتمع رمزاً للتمرد ولأسلوب حياة غربي ملون وجذاب لا يمكن الوصول إليه دون دفع ثمن.

يوم دام في الاتحاد السوفيتي


بدأ الاتحاد السوفيتي في إنتاج علكة خاصة به بعد أحداث مأساوية وقعت عام 1975 في سوكولنيكي (موسكو).

في ذلك العام، تنافس الاتحاد السوفيتي وفرق الهوكي الكندية للناشئين على الجليد، وكان راعي الفريق الكندي يملك شركة
wrigley لتصنيع العلكة، وتم التخطيط لتوزيع عجينة هذه الحلوى على هامش اللعبة.




تدافع في موسكو سوكولنيكي أرينا، 10 مارس 1975.

في نهاية المباراة، هرع المتفرجون للخروج من الستاد كي يحصلوا على العجينة، وفي هذه الأثناء، قامت السلطات السوفيتية بإغلاق المخرج وإطفاء الضوء في الملعب، ووفقا لإحدى الشهادات، فقد أطفأت الأنوار عن قصد حتى لا يتمكن الصحفيون الأجانب من تصوير حماس المراهقين السوفييت لحصولهم على العلكة، هذه الفرحة التي عقبها تدافع أسفر عن مقتل 21 شخصًا. 13 ضحية تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

لم تكن القيمة التي يبحث عنها السوفييت في العلكة بحد ذاتها، فبعد أقل من 5 دقائق يتلاشى طعم هذه الحلوى المطاطية. لكن داخلها، كانت هناك ملصقات بها سيارات ودراجات نارية، درس من خلالها الأولاد صناعة السيارات الأجنبية.

لم يكن في شوارع الجمهورية السوفيتية سوى سيارتي فولغا وجيغولي، بينما كان هناك كل شيء على الملصقات الصغيرة للعلكة، من لامبورغيني إلى بوجاتي إلى أوبل وتويوتا، وهو ما أثار فضول وشغف الشعب السوفيتي البسيط للتعرف أكثر على ماهية الثقافة الغربية وما تملك من منتجات تكاد تكون غائبة عن الجمهورية.







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