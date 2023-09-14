الخميس 14 أيلول 2023
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تايوان توبخ إيلون ماسك: لسنا للبيع ولسنا جزءًا من الصين

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وزير الخارجية التايواني جوزيف وو
قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو إن بلاده «ليست للبيع»، في توبيخ شديد اللهجة لإيلون ماسك، الذي قال إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وذلك في وقت تطرق فيه الملياردير مجدداً إلى قضية العلاقات الشائكة بين بكين وتايبيه.اضافة اعلان
وأدلى ماسك مالك منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، وشركة تسلا للسيارات وشبكة ستارلينك للأقمار الصناعية بتلك التعليقات خلال منتدى في لوس أنجليس، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
وقال: «كانت سياستهم (بكين) هي إعادة توحيد تايوان مع الصين. ومن وجهة نظرهم، ربما يكون الأمر مشابهاً لهاواي أو شيء من هذا القبيل، مثل جزء لا يتجزأ من الصين، الذي ليس كذلك في الغالب لأن... الأسطول الأميركي في المحيط الهادي أوقف أي نوع من جهود إعادة التوحيد بالقوة».
ورد جوزيف وو في منشور على «إكس» أمس الأربعاء بأنه يأمل أن يطلب ماسك من الصين «إتاحة منصة إكس لشعبها» إذ تحظر بكين منصات التواصل الاجتماعي الغربية مثل «إكس» و«فيسبوك».
وأضاف وو: «ربما يعتقد أن حظرها سياسة جيدة، مثل إيقاف خدمات ستارلينك لإحباط هجوم أوكرانيا المضاد على روسيا»، في إشارة إلى رفض ماسك طلب أوكرانيا لتفعيل شبكة ستارلينك في مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم العام الماضي للمساعدة في شن هجوم على الأسطول الروسي هناك.
وقال وو: «اسمع، تايوان ليست جزءاً من جمهورية الصين الشعبية وبالتأكيد ليست للبيع».
وترفض حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطياً بشدة مطالبات الصين بالسيادة عليها، وتقول إن شعب تايوان وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله.
وهذه ليست المرة الأولى، التي يثير فيها ماسك، الذي كان لشركته تسلا مصنع كبير في شنغهاي، غضب تايوان.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح ماسك منح بكين بعض السيطرة على تايوان لتهدئة التوترات بين الجانبين مما دفع تايبيه لتوجيه توبيخ قوي له.-(وكالات)
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