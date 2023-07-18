تجدد المظاهرات وإغلاق الطرق في "إسرائيل"

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تجددت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، المظاهرات الواسعة في جميع أنحاء "إسرائيل"، بما يسمى بـ"يوم التشويش"، احتجاجا على المضي قدما في خطة إضعاف القضاء.وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أغلق مئات المتظاهرين في الصباح، شوارع مركزية في "إسرائيل"، وداخل المدن الكبرى، خاصة في تل أبيب، في إطار الاحتجاجات ضد خطة التعديلات القضائية الحكومية، التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء، من خلال المصادقة على إلغاء قانون "سبب المعقولية" المثير للجدل، الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة، بداية الأسبوع المقبل.ونجح الاحتجاج خلال ساعتين في مهمته بتعطيل الحياة اليومية مع إغلاق الطرق والمظاهرات والاحتجاجات في جميع أنحاء "إسرائيل"، من الشمال إلى الجنوب.- (بترا)