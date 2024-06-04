 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحالف"مودي" يحصد أغلبية مقاعد البرلمان في الهند

مودي
مودي
فاز التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بأكثر من نصف المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان الهندي بعد صدور نتائج الانتخابات.اضافة اعلان

وحل التحالف الوطني الهندي للتنمية الشاملة ثانيا، ويضم 28 حزبا، حيث أنه فاز بـ 205 مقاعد.

وبدأت الهند الثلاثاء عملية فرز أكثر من 640 مليون صوت في أكبر عملية انتخابية في العالم، وأعادت رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى فترة ولاية ثالثة على التوالي.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية فقط التي يحتفظ فيها زعيم هندي بالسلطة لفترة ولاية ثالثة بعد جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للبلاد.

وكان ما يقرب من 970 مليون شخص، أي أكثر من 10% من سكان العالم، مؤهلين للتصويت في الانتخابات البرمانية الهندية.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 66% في المتوسط بحسب البيانات الرسمية.(RT)
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