الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تحت الضغط.. نتنياهو يحذف تدوينة بشأن نجاح عملية "طوفان الأقصى"

نتنياهو
نتنياهو
حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدوينة نشرها فجر اليوم الأحد حمّل فيها رئيسي "الشاباك" والاستخبارات العسكرية مسؤولية إغفال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس".اضافة اعلان
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نتنياهو حذف تدوينة حمّل فيها رئيسي "الشاباك" والاستخبارات مسؤولية هجوم "حماس" بعد الانتقادات الواسعة التي طالته.
من جهتها أفادت صحيفة "معاريف" بأن رئيس الوزراء اضطر لحذف التدوينة التي اتهم فيها قادة المنظومة الأمنية بالفشل لعدم إبلاغه بمعلومات مسبقة حول نوايا "حماس".
وفي التدوينة التي حذفها من صفحته الرسمية على منصة "X"، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا تحذيره من هجوم وشيك تخطط له حركة "حماس" قبل السابع من أكتوبر، حيث قال "عكس الإدعاءات الخاطئة وتحت أي ظرف من الظروف لم يتم تحذير رئيس الوزراء من نوايا الحرب من جانب "حماس".
وأضاف أن كل وكالات الاستخبارات كانت تعتبر أن حركة "حماس" مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.
وذكر أن هذا هو التقييم الذي تم تقديمه مرارا وتكرارا إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من قبل جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارات وحتى قبل اندلاع الحرب.


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