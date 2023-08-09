تحدي "الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً" في السعودية يتلقى مشاركات من كافة أنحاء العالم

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، أن تحدي "الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً"، تلقى طلبات للمشاركة في المسابقة من كافة أنحاء العالم.وأوضحت الوزارة أن باب تلقي طلبات المشاركة في التحدي، الذي أطلقته الوزارة في 2 تموز/ يوليو الماضي بالشراكة مع منصة "UpLink" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي سيستمر حتى 10 آب/ أغسطس الحالي.وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، قد أعلن عن الفائزين في التحدي الأول "الابتكار لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق القاحلة"، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2023 الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين في جمهورية الصين الشعبية في حزيران/ يونيو 2023، كدعوة إلى رواد الأعمال والمبتكرين لتبادل الحلول المبتكرة في وقت يواجه العالم فيه حالات جفاف وتصحر شديدة.وتم اختيار 10 فائزين من بين 200 مشارك قدموا حلولاً مبتكرة خلال تحدي "الابتكار لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق القاحلة"، وحصل الفائزون على تمويل ودعم لمواصلة تطوير أفكارهم.وقدم المشاركون حلولًا متعددة، تلبية للدعوة العالمية لمشاركة أفكار مبتكرة تعزّز الأمن الغذائي، في ظل تحديات الجفاف والتصحر الشديدة العالمية.واستقبل التحدي الثاني، "الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً"، حتى الآن حلولًا من قبل شركات ناشئة في آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية، أميركا الجنوبية، أوروبا، وأوقيانوسيا.ويهدف التحدي إلى تقديم حلول مبتكرة تُمكّن المزارعين وغيرهم في قطاع الأغذية من استخدام الزراعة الذكية مناخياً بطريقة مستدامة، بالتوازي مع الحد من تأثيرات التغير المناخي وتحفيز الحلول المرنة، لتحسين الإنتاج الغذائي ومستويات المعيشة.وتمول وزارة الاقتصاد والتخطيط التحديين، وتنظم التحديين إلى جانب 17 جهة أخرى من بينها: "3 بي ال اسوشيتس"، و"آكت فور فود آكت فور تشاينج"، و"المركز السعودي للثورة الصناعية الرابعة (C4IR KSA) " و"كليم ايت" و"كورنوكوبيان كابيتال" و"ايت" و"اينوفيشن انستيوت فور فود آند هيلث" و"مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)" و"مانيوا" و"وزارة البيئة والمياه والزراعة" في المملكة العربية السعودية و"اتحاد الغرف السعودية" و"أومنيفور" و"سنتيانت فنتشرز" وسوشيال غاسترونومي موفمنت" و"يونيلفر" ومسرعات الابتكار لدى برنامج الأغذية العالمي" و"منتدى الغذاء العالمي".